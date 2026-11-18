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Analiza amerykańskiego eksperta medycyny sądowej Michaela Freemana kwestionuje oficjalną wersję śmierci Jeffreya Epsteina. Uważa on, że obrażenia na ciele finansisty i przestępcy seksualnego bardziej odpowiadają uduszeniu przez inną osobę niż samobójstwu. Nowojorskie biuro lekarza sądowego podtrzymuje jednak swoją decyzję z 2019 roku, uznając, że Epstein odebrał sobie życie.

Jeffrey Epstein na zdjęciu udostępnionym przez Departament Sprawiedliwości USA; data fotografii nie jest znana (fot. AFP PHOTO / US Department of Justice)

Jeffrey Epstein na zdjęciu udostępnionym przez Departament Sprawiedliwości USA; data fotografii nie jest znana (fot. AFP PHOTO / US Department of Justice) / East News

Prof. Michael Freeman, redaktor naczelny „Journal of Forensic and Legal Medicine”, przeanalizował dokumentację z sekcji zwłok oraz fotografie udostępnione przez brata Jeffreya Epsteina, Marka (od początku twierdzącego, że Jeffrey został zamordowany). Ekspert w rozmowie z CBS News podkreślił, że - jego zdaniem - część obrażeń szyi, barku i pleców wskazuje, że Epstein nie popełnił samobójstwa przez powieszenie.

Prof. Freeman zwrócił uwagę m.in. na dwa ślady na szyi, ułożone pod różnym kątem. Według niego nie do końca pasuje to do mechanizmu związanego z samobójczym powieszeniem.

Jego wniosek jest jednoznaczny: śmierć Jeffreya Epsteina była wynikiem zabójstwa, najprawdopodobniej spowodowanego duszeniem z użyciem materiału zaciskanego od tyłu.

Ekspert zaznaczył, że jego analiza miała charakter w pełni niezależny, nie pobrał za nią wynagrodzenia, a sam raport nie przeszedł jeszcze procedury recenzji naukowej (tzw. peer review).

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Oficjalne stanowisko nie ulega zmianie

Jeffrey Epstein został znaleziony martwy 10 sierpnia 2019 roku w celi aresztu na Manhattanie. Nowojorskie biuro lekarza sądowego po sekcji zwłok uznało, że przyczyną śmierci było samobójstwo przez powieszenie.

Instytucja, cytowana przez CBS News, odmówiła szerszego komentarza do analizy prof. Michaela Freemana, ale przekazała, że podtrzymuje wcześniejsze ustalenia.

Warto podkreślić, że ocena obrażeń, szczególnie w przypadku urazów szyi, nie zawsze pozwala na bezsporne rozstrzygnięcie. CBS News zaznacza, że patologia sądowa nie jest nauką ścisłą, przez co uznani specjaliści mogą odmiennie interpretować ten sam materiał dowodowy.

Nowe fakty ws. Epsteina. Skala działalności znacznie większa Jeffrey Epstein miał utrzymywać kobiety, które później oskarżyły go o molestowanie - wynika z najnowszego śledztwa BBC. Finansista opłacał mieszkania w ekskluzywnych dzielnicach Londynu, pokrywał codzienne wydatki, finansował studia i kursy językowe…

Wątpliwości wokół zabezpieczenia celi

Śmierć Jeffreya Epsteina od początku budziła pytania także z powodu poważnych zaniedbań w areszcie. Strażnicy nie przeprowadzili wymaganych kontroli, a część dokumentacji dotyczącej ich działań została sfałszowana. Niektóre kamery w pobliżu celi nie działały.

CBS News przypomina, że ciało finansisty i przestępcy seksualnego zostało szybko przeniesione z celi, zanim została ona dokładnie udokumentowana przez śledczych. Te uchybienia utrudniają dziś ponowną, niezależną ocenę wszystkich okoliczności zdarzenia.

To rzekomy list pożegnalny Epsteina. Przez siedem lat był tajny Sędzia ujawnił prawdopodobny list pożegnalny Jeffreya Epsteina. Miliarder miał go napisać przed nieudaną próbą samobójczą 23 lipca 2019 roku. Dwa tygodnie po tym wydarzeniu jego ciało znaleziono w celi.

Są też argumenty za wersją o samobójstwie

Nowa ekspertyza nie przesądza o zmianie oficjalnych ustaleń. „New York Times” informował wcześniej, że dokumenty i notatki pozostawione przez Jeffreya Epsteina w areszcie miały wskazywać na jego stan psychiczny oraz możliwość odebrania sobie życia.

Cytowani przez dziennik biegli mieli też oceniać, że na podstawie samych dowodów medycznych trudno definitywnie rozstrzygnąć, czy doszło do samobójstwa, czy zabójstwa.

Prof. Michael Freeman zapowiedział, że chce przedstawić swoją analizę do publikacji naukowej. Jak przyznał, pierwszy tekst został odrzucony przez czasopismo - recenzenci uznali, że krytyka ustaleń lekarza sądowego w tej formie nie powinna zostać opublikowana.