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W mediach społecznościowych pojawiło się nowe nagranie przedstawiające uszkodzony Most Krymski. Na nieco ponad półminutowym filmiku, nakręconym z pociągu jadącego po kolejowej części przeprawy, przez około 25 sekund widać wyrwę w nitce drogowej.

W nocy z poniedziałku na wtorek Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły drogową część Mostu Krymskiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w ataku wykorzystano m.in. drony uderzeniowe oraz pociski manewrujące, np. FP-5 Flamingo, R-360 Neptun i Ruta.

Ukraińscy analitycy oceniają, że ewentualna odbudowa przeprawy musiałaby potrwać przynajmniej rok, a w obecnych warunkach - wobec trwających działań wojennych i zagrożenia ukraińskimi atakami - jest ona nierealna.

Prowadzenie teraz skomplikowanych prac naprawczych prawdopodobnie zakończyłoby się dużymi stratami, a w najlepszym wypadku wymagałoby znacznych nakładów sił i środków (także dla obrony powietrznej), których Rosja obecnie nie posiada.

Burzenie mostu w siedmiu etapach: Reakcja Kremla i oskarżenie wobec NATO Rosyjskie kanały na Telegramie spod znaku „Z”, twierdzą, że przed ukraińskimi uderzeniami na Most Krymski nad Morzem Czarnym zwiększyła się aktywność samolotów rozpoznawczych NATO, co może sugerować udział Sojuszu w spektakularnej operacji Kijowa.…

Nowe nagranie pokazuje skalę zniszczeń

W środę rano w mediach społecznościowych pojawiło się nowe nagranie przedstawiające skutki ataków Sił Zbrojnych Ukrainy na Most Krymski.

Proukraiński kanał „Exilenova+” opublikował nieco ponad trzydziestosekundowy materiał z wnętrza pociągu jadącego po kolejowej części Mostu Krymskiego, która biegnie wzdłuż zniszczonej nitki drogowej.

Nie wiadomo, z jaką prędkością jedzie pociąg, jednak wyrwa w drogowej części przeprawy jest widoczna przez około 25 sekund.

Jazda pociągiem po Moście Krymskim w obecnych warunkach jest dość ryzykownym pomysłem, biorąc pod uwagę, że konstrukcja nośna przeprawy kolejowej również mogła zostać uszkodzona w wyniku ukraińskich ataków.

Most nad cieśniną Kerczeńską, zbudowany w 2014 r. po nielegalnej aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję, ma dla Moskwy nie tylko istotne znaczenie propagandowe, ale też militarne. Przeprawa jest bowiem wykorzystywana przez rosyjskie siły zbrojne do transportowania żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym i do innych okupowanych regionów Ukrainy.