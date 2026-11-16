Jak Trump i możni tego świata ratują skompromitowanego szefa Nvidii

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Petycję wzywającą do przywrócenia Jensena Huanga do pracy w firmie Nvidia podpisało do poniedziałkowego wieczora ponad 180 tys. osób. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że powrót Huanga na stanowisko dyrektora Nvidii byłby dobrym pomysłem. Według „Financial Times”, Huang wspierany przez zwolenników, rozważa walkę o powrót na posadę szefa koncernu. A najwyższy wieżowiec Tajwanu rozświetlił w poniedziałek napis: „Tajwan kocha Jensena”.

Zrzut ekranu z nagrania wideo CTI przedstawia Alice Huang (w środku) i Jensena Huanga (z prawej).

Zrzut ekranu z nagrania wideo CTI przedstawia Alice Huang (w środku) i Jensena Huanga (z prawej). / AFP/East News

Urodzony na Tajwanie biznesmen w czwartek odszedł z firmy Nvidia, którą założył. To efekt doniesień o tym, że miał dwuletni romans z Alice Huang (zbieżność nazwisk przypadkowa), chińską biznesmenką podejrzaną o pracę dla chińskiego wywiadu. Alice Huang była szefową firmy Megaspeed, kontrahenta Nvidii. Jej spółka jest oskarżana o omijanie kontroli eksportu zaawansowanych układów AI poprzez przekierowywanie dużej liczby chipów Nvidii do firm w Chinach.

Trump zbada, czy Alice Huang była szpiegiem

Donald Trump odpowiedział w poniedziałek przed wylotem do Filipin i Chin na szereg pytań dotyczących afery związanej z Jensenem Huangiem i romansu z Alice Huang. Zaznaczył, że nie wie, czy była kochanka Jensena Huanga była szpiegiem, ale obiecał, że to ustali.

Prezydent USA stwierdził również, że nic nie słyszał o ostrzeżeniu, jakie miał mu dać w drodze do Pekinu sekretarz stanu Marco Rubio na temat tego związku.

Nie słyszałem o tym. Nie wiem, czy ona jest szpiegiem. Zwykle dzieje się tak, że każda piękna kobieta, która przyjeżdża do kraju z Chin, jest nazywana szpiegiem - powiedział Trump.

Prezydent zapewnił, że afera nie naruszyła interesów bezpieczeństwa narodowego USA. Przyznał jednak, że być może poruszy ten temat w rozmowie z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Trump przywołał trwającą kampanię zwolenników Huanga w Dolinie Krzemowej i ich wezwania, by biznesmen powrócił na stanowisko szefa Nvidii. Jak ocenił, uważa to za dobry pomysł, choć przypomniał, że on sam proponował, by na miejsce Huanga trafił prezes Apple Tim Cook.

„Murem za Jensenem”

Jak podała agencja Reutera w poniedziałek wieczorem, pod petycją wzywającą do przywrócenia Jensena Huanga do pracy w firmie Nvidia podpisało się ponad 180 tys. osób, w tym prominentne postacie Doliny Krzemowej.

W kampanii pod nazwą „Stand With Jensen" („Murem za Jensenem”) po stronie byłego szefa Nvidii opowiedzieli się m.in. Elon Musk, dyrektor generalny firmy Replit Amjad Masad czy dyrektor generalny Epic Games Tim Sweeney.

Niektórzy prominentni akcjonariusze, tacy jak Gavin Baker z Atreides Management i Brad Gerstner, dyrektor generalny Altimeter Capital Management, zaapelowali do firmy Nvidia, aby nie spieszyła się z zastąpieniem Huanga, dopóki nie zostaną poznane wszystkie fakty.

Do apelu przyłączyli się pracownicy, mimo że eksperci ds. zarządzania i niektórzy inwestorzy ostrzegają, że ponowne zatrudnienie Huanga przed zakończeniem śledztwa może narazić firmę na nowe ryzyko.

Najwyższy wieżowiec Tajwanu, Taipei 101, rozświetlił się w poniedziałek napisami ze wsparciem dla Huanga (jeden z nich: „Tajwan kocha Jensena”) – relacjonuje agencja Reutera.

Jensen Huang chce wrócić? Scott Bessent mówi „nie”

Według „Financial Times”, Huang, wspierany przez zwolenników, rozważa walkę o powrót na swoje stanowisko. Zdecydowanie przeciwko temu opowiada się jednak część urzędników w administracji Trumpa, przede wszystkim minister finansów Scott Bessent.

W niedzielę Bessent zaznaczył, że nowy szef producenta układów AI powinien pochodzić z zewnątrz i sugerował, że Huang i kierownictwo firmy przymykało oczy na przemyt zaawansowanych chipów do Chin.

Trump podczas poniedziałkowej rozmowy z dziennikarzami odniósł się też do oskarżeń wobec sekretarza handlu Howarda Lutnicka o to, że wstrzymywał nałożenie restrykcji na prowadzoną przez Alice Huang firmę Megaspeed, podejrzaną o przemyt chipów AI do Chin. Przyznał, że oskarżający Lutnicka minister finansów Scott Bessent ma inne od Lutnicka zdanie na temat kontroli eksportu chipów, lecz zaznaczył, że Lutnick wykonuje dobrą pracę i ma jego poparcie.

Mógł to opóźnić, ale zrobił to, bo (w przeciwnym wypadku) mógłby wywołać awanturę z Chinami. Mamy teraz bardzo dobre stosunki z Chinami. Rozumiem obie strony. Podejmę decyzję, ale bardzo dobrze rozumiem obydwie strony – stwierdził Trump.

Romans, który może mieć globalne konsekwencje. Kongres USA wzywa na dywanik byłego szefa Nvidii Jensen Huang, były szef i twarz firmy Nvidia, został wezwany do złożenia zeznań przed komisją senacką w sprawie jego domniemanego romansu z kobietą podejrzewaną o bycie chińskim szpiegiem. Huang w czwartek niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska…

Czego boi się Trump?

Według „New York Timesa” Trump namawiał też szefa Nvidii do walki o pozostanie na stanowisku (Huang sam zrezygnował). Prezydent miał bagatelizować ostrzeżenia dotyczące jego romansu z szefową firmy oskarżanej o przemyt chipów.

Prezydent USA nawiązał bliskie relacje z Huangiem i posiada też akcje Nvidii, choć część z nich sprzedał w sierpniu br. Zdaniem „NYT” Trump miał się obawiać, że odejście założyciela firmy negatywnie przełoży się na amerykańską gospodarkę, biorąc pod uwagę centralne znaczenie firmy dla całej branży AI.