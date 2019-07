Oficerowie wykonywali skomplikowane manewry przy dnie, łącznie z posadzeniem łodzi. Celem ekspedycji było coroczne potwierdzenie kwalifikacji załogi. Dziennik "Izwiestia" twierdzi, że zna szczegóły poniedziałkowej misji atomowej łodzi podwodnej "Łoszarik". Podczas pożaru na pokładzie tajnej jednostki zginęło 14 oficerów marynarki.

Oficerowie, którzy zginęli w katastrofie / PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / PAP/EPA

Gazeta utrzymuje - powołując się na ekspertów - że marynarze mogli się uratować opuszczając i blokując przedział, gdzie wybuchł pożar.

Kiedy załoga zauważyła pożar, miała możliwość opuszczenia przedziału, uratowaliby się - twierdzi Władisław Szurygin ekspert zajmujący się sprawami wojskowymi.

Jego zdaniem, w takim przypadku, uszkodzenia były tak poważne, że łodzi nie dałoby się wyremontować. Ale przede wszystkim uszkodzony zostałby przedział, gdzie znajduje się reaktor atomowy.

Mieszkańcy Moskwy sceptycznie jednak odnoszą się do przekazywanych przez władzę i media informacji.

Ci co wiedzą, co tam się zdarzyło, milczą i będą milczeć. Podobnie jak z okrętem Kursk. Całej prawdy nie poznamy nigdy. Zawsze prawdę o katastrofach ukrywają - mówią Rosjanie pytani o sprawę pożaru na atomowej łodzi.



Czym jest "Łoszarik"?

Okręt AS-12, znany jako "Łoszarik", opracowany został jeszcze pod koniec lat 80. XX wieku przez biuro konstrukcyjne Malachit w Petersburgu (wówczas Leningradzie), ale zwodowany został dopiero w 2003 roku.



"Łoszarik" może być wykorzystywany do badań, operacji ratunkowych i specjalnych na znacznych głębokościach, w tym na dnie. Może zanurzać się na głębokość do sześciu tysięcy metrów i rozwijać pod wodą prędkość do 30 węzłów. Jednostka dokowana jest do kadłuba innych, większych okrętów. "Łoszarik" jest przenoszony przez jedyny okręt podwodny Floty Północnej - BS-136 Orenburg.

Przed kilkoma laty Pentagon oceniał, że AS-12 jest jednostką dywersyjną, która może być wykorzystywana do niszczenia infrastruktury podwodnej.