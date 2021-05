Po izraelskich nalotach na Strefę Gazy i częściowym zniszczeniu tamtejszej kliniki al-Rimal jedyne w enklawie laboratorium Covid-19 nie jest już w stanie przeprowadzać badań przesiewowych - poinformowały władze lokalne.

Dym i płonące budynki po izraelskim nalocie na Gazę / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Klinika al-Rimal, znajdująca się w centrum miasta Gaza, została częściowo zniszczona przez armię izraelską, która zbombardowała również pomieszczenia palestyńskiego ministerstwa zdrowia i biura katarskiego Czerwonego Półksiężyca.

Izraelskie bombardowania "grożą podważeniem wysiłków ministerstwa zdrowia w obliczu epidemii Covid", ponieważ "w szczególności uniemożliwiły dalsze przeprowadzanie testów przesiewowych w laboratorium centralnym" - oświadczył rzecznik ministerstwa zdrowia Aszraf al-Kodra.



"Jedyne laboratorium testowe Covid-19 w Gazie nie działa od czasu zbombardowania kliniki al-Rimal" - napisała na Twitterze Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP).



Według palestyńskiego resortu zdrowia obecne naloty izraelskiej armii nie pozwalają jego zespołom na kontynuowanie akcji szczepień przeciwko koronawirusowi.



Przed eskalacją militarną między Hamasem a Izraelem w Gazie przeprowadzano średnio około 1600 testów dziennie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), licząca dwa miliony mieszkańców Strefa Gazy otrzymała do tej pory 122 000 dawek szczepionek, z których ponad połowa nie została podana.



Według WHO w sumie w enklawie zdiagnozowano 103 000 zakażenia koronawirusem. Zmarło 930 osób.