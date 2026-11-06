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Izraelskie lobby wydało miliony, ale z marnym skutkiem. Dane po wyborach połówkowych

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 listopada (06:55)

Proizraelskie lobby AIPAC przeznaczyło ponad 84 mln dolarów na kampanie w wyborach do Kongresu USA. Jak wynika z analizy Responsible Statecraft, opisanej przez portal Middle East Eye, blisko dwie trzecie tej kwoty trafiło do kandydatów, którzy ostatecznie nie zdobyli mandatów. To jeden z najsłabszych rezultatów organizacji od wielu lat.

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Izraelskie lobby wydało miliony, ale z marnym skutkiem. Dane po wyborach połówkowych
Abdul El-Sayed, pierwszy muzułmanin wybrany do Senatu USA, przeciwko któremu lobbował AIPAC (fot. JEFF KOWALSKY) /AFP/East News

AIPAC oraz związane z nim podmioty wydały w sumie około 55 mln dolarów na przegrane kampanie. Największą część tej sumy - około 32 mln dolarów - przeznaczono na działania wymierzone w demokratę Abdula El-Sayeda. Polityk wygrał jednak wybory w Michigan, zostając pierwszym muzułmaninem wybranym do Senatu USA.

Spadek skuteczności w kolejnych wyborach

Obecne wyniki znacząco odbiegają od wcześniejszych rezultatów AIPAC. W wyborach do Kongresu w 2022 roku 69 proc. wydatków komitetu wyborczego organizacji wspierało zwycięskie kampanie. Dwa lata później wskaźnik ten sięgnął 87 proc.

W tegorocznych wyborach wyniósł natomiast jedynie około 34 proc.

Wojna i zmiana nastrojów wyborców

Middle East Eye wskazuje, że porażki polityków wspieranych przez AIPAC mogą odzwierciedlać rosnącą krytykę Izraela wśród amerykańskich wyborców. Według portalu wpływ na te nastroje miały wojna w Strefie Gazy, a także amerykańsko-izraelska wojna z Iranem, która – jak podkreślono – przyczyniła się do wzrostu kosztów życia.

W środę wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił, że zarówno konflikt z Iranem, jak i ścisła współpraca Waszyngtonu z Izraelem miały wpływ na wyborczą porażkę republikanów.

„The Washington Post” informuje, że coraz więcej osób zarówno wśród demokratów, jak i republikanów zgadza się w kwestii zakończenia bezwarunkowego amerykańskiego poparcia dla Izraela. Dziennik dodaje, że ostatnie 30 lat to okres, w którym stało się ono niemal obowiązkowym elementem polityki głównego nurtu w USA w obu partiach.

Pod koniec października AIPAC poinformował, że nie będzie już formalnie udzielać poparcia konkretnym kandydatom. Decyzję łączono z pogarszającym się wizerunkiem Izraela, zwłaszcza wśród elektoratu demokratów. Poparcie organizacji, które przez lata uchodziło za polityczny atut, coraz częściej jest postrzegane jako obciążenie.

Założony w 1954 roku Amerykańsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych należy do najważniejszych organizacji lobbingowych w Stanach Zjednoczonych. AIPAC promuje utrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela i wspiera jego politykę, współpracując z przedstawicielami obu głównych partii.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA Izrael

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