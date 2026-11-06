Izraelskie lobby wydało miliony, ale z marnym skutkiem. Dane po wyborach połówkowych

AIPAC oraz związane z nim podmioty wydały w sumie około 55 mln dolarów na przegrane kampanie. Największą część tej sumy - około 32 mln dolarów - przeznaczono na działania wymierzone w demokratę Abdula El-Sayeda. Polityk wygrał jednak wybory w Michigan, zostając pierwszym muzułmaninem wybranym do Senatu USA.
Spadek skuteczności w kolejnych wyborach
Obecne wyniki znacząco odbiegają od wcześniejszych rezultatów AIPAC. W wyborach do Kongresu w 2022 roku 69 proc. wydatków komitetu wyborczego organizacji wspierało zwycięskie kampanie. Dwa lata później wskaźnik ten sięgnął 87 proc.
W tegorocznych wyborach wyniósł natomiast jedynie około 34 proc.
Wojna i zmiana nastrojów wyborców
Middle East Eye wskazuje, że porażki polityków wspieranych przez AIPAC mogą odzwierciedlać rosnącą krytykę Izraela wśród amerykańskich wyborców. Według portalu wpływ na te nastroje miały wojna w Strefie Gazy, a także amerykańsko-izraelska wojna z Iranem, która – jak podkreślono – przyczyniła się do wzrostu kosztów życia.
W środę wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił, że zarówno konflikt z Iranem, jak i ścisła współpraca Waszyngtonu z Izraelem miały wpływ na wyborczą porażkę republikanów.
„The Washington Post” informuje, że coraz więcej osób zarówno wśród demokratów, jak i republikanów zgadza się w kwestii zakończenia bezwarunkowego amerykańskiego poparcia dla Izraela. Dziennik dodaje, że ostatnie 30 lat to okres, w którym stało się ono niemal obowiązkowym elementem polityki głównego nurtu w USA w obu partiach.
Pod koniec października AIPAC poinformował, że nie będzie już formalnie udzielać poparcia konkretnym kandydatom. Decyzję łączono z pogarszającym się wizerunkiem Izraela, zwłaszcza wśród elektoratu demokratów. Poparcie organizacji, które przez lata uchodziło za polityczny atut, coraz częściej jest postrzegane jako obciążenie.
Założony w 1954 roku Amerykańsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych należy do najważniejszych organizacji lobbingowych w Stanach Zjednoczonych. AIPAC promuje utrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela i wspiera jego politykę, współpracując z przedstawicielami obu głównych partii.