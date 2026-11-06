Izraelskie lobby wydało miliony, ale z marnym skutkiem. Dane po wyborach połówkowych

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Proizraelskie lobby AIPAC przeznaczyło ponad 84 mln dolarów na kampanie w wyborach do Kongresu USA. Jak wynika z analizy Responsible Statecraft, opisanej przez portal Middle East Eye, blisko dwie trzecie tej kwoty trafiło do kandydatów, którzy ostatecznie nie zdobyli mandatów. To jeden z najsłabszych rezultatów organizacji od wielu lat.

AIPAC oraz związane z nim podmioty wydały w sumie około 55 mln dolarów na przegrane kampanie. Największą część tej sumy - około 32 mln dolarów - przeznaczono na działania wymierzone w demokratę Abdula El-Sayeda. Polityk wygrał jednak wybory w Michigan, zostając pierwszym muzułmaninem wybranym do Senatu USA.

Spadek skuteczności w kolejnych wyborach

Obecne wyniki znacząco odbiegają od wcześniejszych rezultatów AIPAC. W wyborach do Kongresu w 2022 roku 69 proc. wydatków komitetu wyborczego organizacji wspierało zwycięskie kampanie. Dwa lata później wskaźnik ten sięgnął 87 proc.

W tegorocznych wyborach wyniósł natomiast jedynie około 34 proc.

Wojna i zmiana nastrojów wyborców

Middle East Eye wskazuje, że porażki polityków wspieranych przez AIPAC mogą odzwierciedlać rosnącą krytykę Izraela wśród amerykańskich wyborców. Według portalu wpływ na te nastroje miały wojna w Strefie Gazy, a także amerykańsko-izraelska wojna z Iranem, która – jak podkreślono – przyczyniła się do wzrostu kosztów życia.

W środę wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił, że zarówno konflikt z Iranem, jak i ścisła współpraca Waszyngtonu z Izraelem miały wpływ na wyborczą porażkę republikanów.

„The Washington Post” informuje, że coraz więcej osób zarówno wśród demokratów, jak i republikanów zgadza się w kwestii zakończenia bezwarunkowego amerykańskiego poparcia dla Izraela. Dziennik dodaje, że ostatnie 30 lat to okres, w którym stało się ono niemal obowiązkowym elementem polityki głównego nurtu w USA w obu partiach.

Koniec sojuszu bez pytań? Politycy USA zaczynają mówić jednym głosem ws. Izraela Po wyborach połówkowych na horyzoncie zaczęła się pojawiać możliwa zmiana polityki USA wobec Izraela. „The Washington Post” informuje, że coraz więcej osób zarówno wśród demokratów, jak i republikanów zgadza się w kwestii zakończenia bezwarunkowego…

Pod koniec października AIPAC poinformował, że nie będzie już formalnie udzielać poparcia konkretnym kandydatom. Decyzję łączono z pogarszającym się wizerunkiem Izraela, zwłaszcza wśród elektoratu demokratów. Poparcie organizacji, które przez lata uchodziło za polityczny atut, coraz częściej jest postrzegane jako obciążenie.

Założony w 1954 roku Amerykańsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych należy do najważniejszych organizacji lobbingowych w Stanach Zjednoczonych. AIPAC promuje utrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela i wspiera jego politykę, współpracując z przedstawicielami obu głównych partii.