"Rozpoczynamy długą i trudną wojnę. Wojnę wymusił na nas morderczy atak Hamasu" - napisał w nocy z soboty na niedzielę premier Izraela Benjamin Netanjahu na portalu X (dawniej Twitter). Do jego państwa przedostała się nieokreślona liczba bojowników. Izraelska armia ewakuuje miejscowości położone przy granicy ze Strefą Gazy. Zagraniczne agencje podają, że z Libanu wystrzelono pociski, które uderzyły w posterunek izraelskiej armii. Na ulicach izraelskich miast na południu kraju widziano ciała martwych cywilów i bojowników Hamasu. Na nagrania w mediach społecznościowych widać m.in. uprowadzoną starszą Izraelkę, przywożoną do Gazy na wózku golfowym i bojowników paradujących ulicami Gazy w przechwyconych izraelskich pojazdów wojskowych. Od soboty zginęło co najmniej 300 Izraelczyków i 313 Palestyńczyków. W Turcji, Iranie i Jemenie odbyły się w sobotę wiece poparcia dla palestyńskich ataków. Biały Dom opowiedział się po stronie Izraela.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Izrael odpowiedział atakami na Strefę Gazy / MOHAMMED SABER / PAP/EPA 09:28 Żołnierze Sił Obronnych Izraela (IDF) uwolnili trzech zakładników przetrzymywanych przez terrorystów Hamasu w mieści Ofakim na południu Izraela - informuje w niedzielę portal gazety "Jerusalem Post". Jak dodano, podczas operacji, w ramach której zlikwidowano terrorystów, jeden z żołnierzy został ciężko ranny. W sobotę media informowały o zakładnikach uwięzionych w prywatnym domu w mieście Ofakim. Siły Obronne Izraela twierdzą, że Hamas przetrzymuje zakładników; wśród jeńców w Strefie Gazy oraz na terytorium Izraela są cywile i żołnierze, w tym oficerowie. 09:20 Bułgarskie władze wysłały w niedzielę rano rządowy samolot w celu ewakuacji swych obywateli, którzy utknęli na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie - poinformowała rządowa służba prasowa. Po sobotnich atakach Hamasu na Izrael zablokowanych zostało na lotnisku w Tel Awiwie co najmniej 50 obywateli bułgarskich. Po otrzymaniu zezwolenia od władz Izraela w nocy z soboty na niedzielę rząd w Sofii postanowił wysłać samolot, by ewakuować tych, którzy nie będą mogli wejść na pokład regularnego rejsu do Sofii. 08:40 Izraelskie myśliwce uderzyły w kompleks, w którym miało znajdować się kierownictwo wywiadu Hamasu. "Izraelskie siły powietrzne kontynuują ataki na cele terrorystyczne w Strefie Gazy" - podano. 08:28 Arabska szyicka organizacja Hezbollah oznajmiła w niedzielę, że przy użyciu "dużej liczby pocisków artyleryjskich i rakiet kierowanych" zaatakowała z Libanu trzy pozycje izraelskie na spornym odcinku granicy izraelsko-syryjskiej wzdłuż okupowanych przez Izrael wzgórz Golan. Finansowany przez Iran Hezbollah dodał, że przeprowadził ostrzał "na znak solidarności z oporem ludu palestyńskiego" po przypuszczeniu przez Hamas ze Strefy Gazy ofensywy na szeroką skalę przeciw Izraelowi. Źródła w izraelskich służbach bezpieczeństwa poinformowały agencję Reutera, że pociski wystrzelone z Libanu trafiły w stanowisko armii izraelskiej w mieście Szebaa na okupowanych wzgórzach Golan. 08:18 Hamas podaje, że jego bojownicy dalej walczą na terenie Izraela. 08:08 Władze rosyjskie nasiliły po sobotnich atakach Hamasu na Izrael kilka operacji informacyjnych, które mają osłabić wsparcie Zachodu dla Ukrainy i odwrócić uwagę od tego kraju - podkreślił amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. Według ISW Kreml zarzuca Zachodowi lekceważenie konfliktów na Bliskim Wschodzie na rzecz wspierania Ukrainy i będzie się starał przedstawić poświęcanie uwagi Ukrainie jako zero-jedynkową alternatywę wobec Bliskiego Wschodu. 07:37 Izraelska armia ewakuuje miejscowości położone przy granicy ze Strefą Gazy. "Musimy zabrać stamtąd i przewieźć w inne rejony Izraela tysiące mieszkańców" - powiedział w niedzielę rano rzecznik armii. Jak dodał, armia uznała pas przygraniczny za obszar zamknięty. Poinformował, że bariera na granicy ze Strefą Gazy została przełamana przez napastników w 29 miejscach. "Teraz te wszystkie punkty są już pod naszą kontrolą" - zapewnił rzecznik izraelskiej armii. 07:19 Armia izraelska poinformowała w niedzielę rano, że ostrzelała obszar południowego Libanu, skąd doszło wcześniej tego dnia do ataku moździerzowego na terytorium Izraela. "Izraelskie siły obrony atakują obecnie obszar w Libanie, skąd przeprowadzono ostrzał" - podała armia. Źródła w izraelskich służbach bezpieczeństwa poinformowały agencję Reutera, że pociski wystrzelone z Libanu trafiły w stanowisko armii izraelskiej w mieście Szebaa na okupowanych wzgórzach Golan. Dwa z tych źródeł podały, że siły izraelskie zaczęły następnie ostrzeliwać terytorium Libanu. 06:53 Po zapadnięciu zmroku nasiliły się izraelskie naloty odwetowe na Strefę Gazy. W wyniku eksplozji zrównano z ziemią kilka budynków mieszkalnych, w tym 14-piętrowy wieżowiec w centrum Gazy, w którym oprócz biura Hamasu znajdowało się kilkadziesiąt mieszkań. Co najmniej 232 osoby w Strefie Gazy zginęło, a co najmniej 1700 zostało rannych w izraelskich atakach odwetowych - podało palestyńskie ministerstwo zdrowia. Wkrótce potem ostrzał rakietowy Hamasu uderzył w cztery miasta w centralnym Izraelu, m.in. w tym Tel Awiw, gdzie dwie osoby zostały poważnie ranne. 06:44 Gabinet bezpieczeństwa podjął "serię decyzji operacyjnych, mających na celu zniszczenie militarnego i rządowego potencjału Hamasu i palestyńskich islamistów" - podało w nocy z soboty na niedzielę biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Reakcja izraelskiego wojska ma odebrać bojówkom Hamasu "zdolność i chęć grożenia obywatelom Izraela i wyrządzania im krzywdy na wiele lat" - dodało biuro w komunikacie. 06:33 Jak informują lokalne media, izraelski atak rakietowy na Gazę, miasto w Autonomii Palestyńskiej będące stolicą Strefy Gazy, spowodował zawalenie się wieżowca Al-Watan. Z kolei rakieta Hamasu trafiła w szpital w izraelskim Aszkelonie. Obyło się bez ofiar, ponieważ lecznicę udało się wcześniej ewakuować. "To masowy atak skierowany przeciwko ludności cywilnej. Siły Obronne Izraela nie będą stać bezczynnie" - napisała na portalu X (dawniej Twitter) izraelska armia. 06:26 W Turcji, Iranie i Jemenie odbyły się w sobotę wiece poparcia dla palestyńskich ataków na Izrael. Londyńska policja zwiększyła liczbę patroli po otrzymaniu doniesień o osobach świętujących atak Hamasu na Izrael w stolicy Wielkiej Brytanii. Oficjalnie władze tureckie wyraziły w sobotę "głębokie" zaniepokojenie eskalacją przemocy między Izraelem a Palestyną i zadeklarowały gotowość pomocy w przy obniżeniu napięcia między stronami konfliktu, jednak tysiące osób wyszło na ulice w Ankarze i Stambule, by wyrazić solidarności z Palestyńczykami. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać tłumy wokół meczetu Fatih w Stambule i w pobliżu ambasady Izraela w Ankarze, skandujące hasła i wymachujące flagami Palestyny. 06:10 Sytuacja w Izraelu nadal nie znajduje się pod pełną kontrolą - powiedział w nocy z sobotę na niedzielę rzecznik izraelskiej armii cytowany przez agencję Reutera. Rzecznik powiedział też, że wojsko stale zaangażowane jest w walki z Hamasem na południu kraju, a duża liczba cywilów i żołnierzy została wzięta do niewoli - pisze Reuters. Według izraelskiej policji od 200 do 300 bojowników Hamasu przeniknęło do Izraela w sobotę rano. Nicole Makarewicz