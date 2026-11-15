Izrael uderzył w Hamas. Nie żyje wysoki rangą dowódca

RMF24

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Hamas poinformował w niedzielę o śmierci jednego z wysokich rangą dowódców swojej organizacji. Samir Abu Junis miał uczestniczyć w przygotowaniu i koordynowaniu ataku na Izrael z 7 października 2023 roku. Jego śmierć potwierdziła również izraelska armia.

Według Hamasu 53-latek dołączył do zbrojnego skrzydła organizacji – Brygad al-Kassama – w 1991 roku. Wcześniej pełnił kilka ważnych funkcji operacyjnych w Rafah, a później został dowódcą tamtejszej brygady.

Wojskowe skrzydło Hamasu podało, że Abu Junis poniósł śmierć w sobotę podczas izraelskiego nalotu na Chan Junus, na południu Strefy Gazy.

Izraelskie siły zbrojne przekazały, że dowódca został zabity w nocnym uderzeniu w południowej części enklawy. Według armii od 15 września – po śmierci Naela Abu Obeida – kierował siłami Brygad al-Kassama w Rafah.

Rozejm nie zakończył ataków

Główne działania zbrojne w Strefie Gazy ustały po zawarciu rozejmu w październiku 2025 roku. Zawieszenie broni nie doprowadziło jednak ani do całkowitego wstrzymania izraelskich operacji, ani do rozbrojenia Hamasu.

Według władz służby zdrowia w Strefie Gazy od wejścia rozejmu w życie zginęło co najmniej 1,6 tys. Palestyńczyków. Po stronie izraelskiej śmierć poniosło pięciu żołnierzy.

Władze palestyńskie podają, że od rozpoczęcia izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy zginęło ponad 74 tys. osób. Izrael rozpoczął ją po ataku z 7 października 2023 roku, w którym bojownicy kierowani przez Hamas zabili około 1,2 tys. osób na południu Izraela.