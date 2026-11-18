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Dyrektor izraelskiego Mosadu, Roman Gofman, udał się do USA, by przekonywać amerykańskich decydentów do poparcia kolejnych ataków na Iran. W tym samym czasie do Izraela przybył dowódca amerykańskich wojsk na Bliskim Wschodzie, generał Bradley Cooper.

Według doniesień agencji Reutera, Roman Gofman spotkał się między innymi z szefem CIA, Johnem Ratcliffem, oraz innymi kluczowymi przedstawicielami amerykańskiej administracji. Przedstawiono im najnowsze izraelskie oceny dotyczące zagrożenia ze strony Iranu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu nie ukrywa, że czas na zdecydowane działania przeciwko Teheranowi jest ograniczony.

Źródła zbliżone do rozmów podkreślają, że Izrael obawia się rychłego zmniejszenia amerykańskiej obecności militarnej w regionie, co mogłoby znacząco utrudnić przeprowadzenie skutecznej operacji przeciwko Iranowi.

Obecnie na wodach Bliskiego Wschodu stacjonują trzy amerykańskie lotniskowce wraz z grupami uderzeniowymi, co stanowi wyraźny sygnał gotowości do podjęcia działań militarnych. Izrael deklaruje, że jest przygotowany do samodzielnego ataku na Iran, jednak zarówno premier Netanjahu, jak i szef sztabu generalnego gen. Ejal Zamir, preferują wspólną operację z udziałem sił amerykańskich.

Decydujące słowo należy jednak do prezydenta USA, Donalda Trumpa, którego otoczenie jest podzielone w kwestii dalszych kroków wobec Iranu.

Polityczne napięcia w Izraelu

Sytuacja polityczna w Izraelu pozostaje napięta po niedawnych wyborach parlamentarnych, które nie wyłoniły jednoznacznego zwycięzcy. Blok partii wspierających Netanjahu nie zdobył większości.

Misję utworzenia rządu powierzono liderowi opozycji, Gadiemu Ajzenkotowi. Nie jest jednak pewne, czy zdoła on zbudować stabilną koalicję. W tej niepewnej sytuacji Netanjahu wciąż kieruje rządem, a jego przeciwnicy oskarżają go o eskalowanie konfliktu z Iranem w celu utrzymania się u władzy.

Iran odbudowuje potencjał militarny

Premier Netanjahu wielokrotnie ostrzegał w ostatnich tygodniach, że Iran odbudowuje swoje zdolności militarne i rozwija program nuklearny. Nasza misja jeszcze się nie zakończyła – podkreślił w jednym z ostatnich wystąpień.

W lutym Izrael i USA przeprowadziły wspólne ataki na irańskie cele, jednak najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu. Obecnie działania koncentrują się na blokadach morskich i presji gospodarczej, choć wymiana ognia na mniejszą skalę trwa nieprzerwanie.

Impas w negocjacjach

Negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem dotyczące zakończenia konfliktu utknęły w martwym punkcie. Prezydent Trump raz grozi eskalacją, innym razem zapowiada wygaszanie działań wojennych. Po wyborach do amerykańskiego Kongresu z 3 listopada władze w Iranie utwardziły pozycję negocjacyjną, uznając, że miażdżąca porażka Republikanów jest efektem tego, jak Trump prowadził wojnę - skomentował we wtorek „New York Times”.