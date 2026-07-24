Irlandzka policja przechwyciła „duży ładunek wybuchowy”

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Irlandzka policja udaremniła potencjalnie tragiczny w skutkach zamach, przechwytując samochód z dużą ilością materiałów wybuchowych zaledwie kilka kilometrów od granicy z Irlandią Północną. Zatrzymano dwie osoby.

W środę, około 10 kilometrów od otwartej granicy z Irlandią Północną, irlandzka policja przechwyciła przewożony samochodem osobowym „duży ładunek wybuchowy” - informuje w piątek Reuters.

Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby - kierującą autem kobietę w wieku około 20 lat i mniej więcej 40-letniego pasażera. Zatrzymani przebywają w areszcie.

Bez wątpienia był to duży ładunek wybuchowy, a nie tylko zabezpieczenie komponentów lub części służących do jego konstrukcji. Mógłby doprowadzić do poważnych zniszczeń - powiedział na konferencji prasowej komisarz irlandzkiej policji Justin Kelly.

Według policji za akcją stoją nacjonalistyczni bojówkarze przeciwni rządom Wielkiej Brytanii w Irlandii Północnej.

Nadal dochodzi do sporadycznych ataków

Media przypominają, że niemal 30 lat od podpisania porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło brutalną walkę IRA z brytyjskimi władzami, w Irlandii Północnej nadal dochodzi do sporadycznych ataków, za którymi stoją radykalni nacjonaliści.

Do ostatniego tego typu zdarzenia doszło w kwietniu, kiedy eksplodowała bomba umieszczona w samochodzie zaparkowanym przy komisariacie policji w Belfaście. Do zamachu przyznała się grupa Nowa IRA.