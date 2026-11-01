Irlandzcy rolnicy alarmują w sprawie dopłat. Potwierdzają się ustalenia RMF FM

RMF24

Irlandzkie organizacje rolnicze domagają się gwarancji utrzymania dopłat dla gospodarstw na trudnych terenach, na przykład górzystych. Alarmują, że po 2027 roku państwa członkowskie nie będą już zobowiązane do wypłacania tych pieniędzy. Na utratę unijnej gwarancji jako pierwsza zwróciła uwagę dziennikarka RMF FM, a sprawa dotyczy ponad 700 tys. gospodarstw rolnych w Polsce.

Irlandzcy rolnicy domagają się gwarancji

Irlandzki Związek Rolników oraz organizacja zrzeszająca rolników z terenów górskich i o trudnych warunkach gospodarowania domagają się zmiany unijnych zapisów. Chodzi o tzw. ONW, czyli obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami. Irlandzcy rolnicy chcą, by państwa członkowskie miały obowiązek wypłacania tych pieniędzy, a nie jedynie taką możliwość. Jak informuje „Irish Farmers Journal”, irlandzki program tych płatności jest wart ponad 210 milionów euro. Organizacje zapowiadają kampanię w obronie dopłat, także w Brukseli.

Sprawa jest w Irlandii szczególnie pikantna. Porozumienie w sprawie stanowiska Rady UE osiągnięto 26 października, podczas irlandzkiej prezydencji. Obradom przewodniczył irlandzki minister rolnictwa. Teraz za przyjęte rozwiązanie rozliczają go rolnicy z jego własnego kraju.

Na dokładnie ten problem jako pierwsze zwróciło uwagę RMF FM.

Na co zgodziła się Polska? Ponad 700 tysięcy gospodarstw bez gwarancji wsparcia Polska zgodziła się na odejście od gwarancji wsparcia dla ponad 700 tys. gospodarstw rolnych. Ministrowie rolnictwa UE przyjęli 26 października stanowisko w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2028–2034. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM,…

W projekcie Komisji Europejskiej państwa członkowskie miały mieć obowiązek zapewniania dopłat ONW. W stanowisku Rady UE, na które zgodziła się również Polska, zapis zmieniono: zamiast „muszą” pojawia się „mogą”.

„Łaska i niełaska” państw członkowskich

Dopłaty nie zostały zlikwidowane, ale ich przyszłość będzie zależała od decyzji kolejnych rządów. Jak powiedział RMF FM były komisarz UE do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, rolnicy będą zdani na „łaskę i niełaskę swoich państw członkowskich”.

Niepewność zwiększa także konstrukcja przyszłego budżetu UE, gdzie potrzeby rolników będą konkurować o środki z innymi priorytetami państwa.

Minister zapewnia: pieniądze „są i będą”, resort mówi tylko o „rozważeniu”

Minister Stefan Krajewski zarzucił RMF FM straszenie rolników. Zapewnił, że dopóki odpowiada za resort, a rządzi obecna koalicja, pieniądze dla polskich rolników „są i będą”. Tymczasem w oficjalnym komunikacie opublikowanym tego samego dnia Ministerstwo Rolnictwa nie daje już tak jednoznacznej gwarancji. Pisze jedynie, że utrzymanie dopłat ONW w latach 2028-2034 jest „rozważane”:

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega znaczenie wsparcia ONW dla gospodarstw położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Dlatego w ramach prac nad rozwiązaniami na kolejną perspektywę finansową 2028–2034 rozważane jest utrzymanie tego rodzaju wsparcia”.

RMF FM podtrzymuje swoje ustalenia

To pokazuje, że przyszłość dopłat ONW pozostaje niepewna. RMF FM nie twierdziło, że rolnicy stracą te pieniądze. Zwróciliśmy natomiast uwagę, że od 2028 roku rolnicy nie będą mieli unijnej gwarancji, że wsparcie będzie wypłacane przez cały okres 2028-2034, niezależnie od tego, kto będzie wtedy rządził. I podtrzymujemy nasze ustalenia.