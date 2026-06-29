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Iran zaprzecza spotkaniu z USA w Dosze. Trump: Odbędzie się jutro

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (13:13) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (15:01)

Iran zdementował doniesienia o planowanych rozmowach technicznych z USA w Dosze. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi oświadczył, że w tym tygodniu nie zaplanowano żadnych spotkań grupy roboczej, a termin i miejsce negocjacji zostaną ustalone dopiero po zakończeniu konsultacji prowadzonych za pośrednictwem mediatorów. Innego zdania jest Donald Trump. „Iran zwrócił się o spotkanie. Odbędzie się jutro w Dosze” - napisał na platformie Truth Social.

Iran zaprzecza spotkaniu z USA w Dosze. Trump: Odbędzie się jutro
Kazem Gharibabadi, Donald Trump, fot. IMAGO/Gavriil Grigorov/Imago Stock and People/East News, PAP/EPA/TIERNEY L CROSS / POOL
  • Iran zdementował informacje o planowanych na ten tydzień rozmowach technicznych z USA, podkreślając, że termin i miejsce negocjacji zostaną ustalone po konsultacjach prowadzonych przez mediatorów.
  • Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi zaznaczył, że konsultacje z Katarem są kontynuowane, jednak doniesienia o spotkaniach w Dosze są nieprawdziwe.
  • Donald Trump twierdzi z kolei, że spotkanie w Dosze odbędzie się we wtorek.

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi oświadczył w poniedziałek, że na ten tydzień nie są zaplanowane żadne rozmowy w ramach technicznej grupy roboczej - przekazała agencja Reutera, powołując się na agencję Tasnim.

Gharibabadi poinformował, że konsultacje z Katarem są kontynuowane, jednak doniesienia niektórych mediów o rozmowach technicznych, które mają rozpocząć się w Dosze, nie są zgodne z prawdą. Dodał, że pierwsza runda rozmów technicznych odbędzie się, gdy zostaną ustalone warunki, data i miejsce, a konsultacje będą kontynuowane za pośrednictwem mediatorów.

Donald Trump: Iran poprosił o spotkanie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził z kolei w poniedziałek na platformie Truth Social, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść we wtorek w stolicy Kataru, Dosze.

„IRAN ZWRÓCIŁ SIĘ O SPOTKANIE. ODBĘDZIE SIĘ JUTRO W DOSZE!” - oznajmił Trump we wpisie na platformie Truth Social. Potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. USA mają być reprezentowane przez Nicka Stewarta, dyplomatę stojącego na czele amerykańskiego „zespołu technicznego”.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w poniedziałek w wywiadzie dla stacji Fox News, że rozmowy techniczne na temat cieśniny Ormuz odbędą się na marginesie kolejnej rundy rozmów na wysokim szczeblu z udziałem wysłanników Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, na temat końcowego układu pokojowego.

Będziemy kontynuować dyskusje w sprawie porozumienia, a na marginesie tych rozmów na wysokim szczeblu będą prowadzone rozmowy techniczne. Podtrzymujemy naszą część zawieszenia broni - powiedziała rzeczniczka.

Przemoc spotka się z przemocą. Pod przewodnictwem prezydenta Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedziały na ataki na statki handlowe. I to będzie się nadal zdarzać, ale mamy nadzieję, że (dalsze ataki odwetowe) nie będą konieczne - dodała.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA Iran wojna w Iranie

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