Iran zaprzecza spotkaniu z USA w Dosze. Trump: Odbędzie się jutro

RMF24

Iran zdementował doniesienia o planowanych rozmowach technicznych z USA w Dosze. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi oświadczył, że w tym tygodniu nie zaplanowano żadnych spotkań grupy roboczej, a termin i miejsce negocjacji zostaną ustalone dopiero po zakończeniu konsultacji prowadzonych za pośrednictwem mediatorów. Innego zdania jest Donald Trump. „Iran zwrócił się o spotkanie. Odbędzie się jutro w Dosze” - napisał na platformie Truth Social.

Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Gharibabadi oświadczył w poniedziałek, że na ten tydzień nie są zaplanowane żadne rozmowy w ramach technicznej grupy roboczej - przekazała agencja Reutera, powołując się na agencję Tasnim.

Gharibabadi poinformował, że konsultacje z Katarem są kontynuowane, jednak doniesienia niektórych mediów o rozmowach technicznych, które mają rozpocząć się w Dosze, nie są zgodne z prawdą. Dodał, że pierwsza runda rozmów technicznych odbędzie się, gdy zostaną ustalone warunki, data i miejsce, a konsultacje będą kontynuowane za pośrednictwem mediatorów.

Donald Trump: Iran poprosił o spotkanie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził z kolei w poniedziałek na platformie Truth Social, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść we wtorek w stolicy Kataru, Dosze.

„IRAN ZWRÓCIŁ SIĘ O SPOTKANIE. ODBĘDZIE SIĘ JUTRO W DOSZE!” - oznajmił Trump we wpisie na platformie Truth Social. Potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. USA mają być reprezentowane przez Nicka Stewarta, dyplomatę stojącego na czele amerykańskiego „zespołu technicznego”.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w poniedziałek w wywiadzie dla stacji Fox News, że rozmowy techniczne na temat cieśniny Ormuz odbędą się na marginesie kolejnej rundy rozmów na wysokim szczeblu z udziałem wysłanników Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, na temat końcowego układu pokojowego.

Będziemy kontynuować dyskusje w sprawie porozumienia, a na marginesie tych rozmów na wysokim szczeblu będą prowadzone rozmowy techniczne. Podtrzymujemy naszą część zawieszenia broni - powiedziała rzeczniczka.

Przemoc spotka się z przemocą. Pod przewodnictwem prezydenta Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedziały na ataki na statki handlowe. I to będzie się nadal zdarzać, ale mamy nadzieję, że (dalsze ataki odwetowe) nie będą konieczne - dodała.