Iran postawił warunek USA. „Atak za atak”

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Teheran wstrzyma własne ataki, dopóki Stany Zjednoczone utrzymają „przerwę” w bombardowaniach Iranu – przekazał irański, wysoko postawiony informator agencji Reutera. USA przed dwoma dniami przerwały 13-dniową serię nocnych uderzeń na Iran. Wysoki rangą urzędnik administracji Trumpa przekazał agencji Reutera, że prezydent USA „zawsze dawał do zrozumienia, że woli dyplomację, ale pokazał Iranowi, co się stanie, jeśli ten nie zasiądzie do stołu negocjacyjnego”.

„Atak za atak”. Czy napięcie na Bliskim Wschodzie ma szansę osłabnąć?

Choć USA i Iran w kwietniu uzgodniły zawieszenie broni, a w połowie czerwca zawarto wstępne porozumienie pokojowe (w którego myśl cieśnina Ormuz miała zostać odblokowana pod pewnymi warunkami), eskalacja zaczęła się, gdy na początku lipca Teheran zaczął atakować statki. To sprowokowało USA do uderzeń na ten kraj. Teheran z kolei w odwecie atakował państwa regionu i tamtejsze amerykańskie bazy.

W niedzielny poranek nie pojawiły się jednak sygnały o amerykańskich uderzeniach na Iran. Była to więc druga z rzędu noc bez ataków na ten kraj. Nie było też żadnych doniesień o atakach Iranu na swoich sąsiadów w ten weekend.

Oznacza to, przynajmniej chwilowe, wstrzymanie ognia po dwóch tygodniach uderzeń – najbardziej intensywnych od czasu uzgodnienia zawieszenia broni w kwietniu.

Stanowisko Iranu pozostaje „atak za atak”: jeśli uderzenia ustaną, Iran również wstrzyma swoje działania. Ta wiadomość została już przekazana Stanom Zjednoczonym – powiedział w niedzielę wysoko postawiony irański informator agencji Reutera. Według niego Teheran jest jednak sceptyczny co do intencji Waszyngtonu.

Wstrzymanie ataków budzi więcej sceptycyzmu niż optymizmu. Przeważa pogląd, że wstrzymanie ma charakter taktyczny, a nie autentyczny – dodał informator.

„Trump daje więcej przestrzeni na dyplomację”

Tymczasem – jak stwierdził w niedzielę Mike Waltz, ambasador USA przy ONZ – prezydent USA Donald Trump wstrzymał ataki na Iran, aby dać więcej przestrzeni na dyplomację.

(Trump) Daje rozmowom trochę przestrzeni, daje im odrobinę przestrzeni – powiedział Waltz. Nie podał on jednak szczegółów na temat charakteru rozmów.

Prezydent USA „zawsze jasno dawał do zrozumienia, że ​​woli dyplomację, ale pokazał Iranowi, co się stanie, jeśli ten nie zasiądzie do stołu negocjacyjnego w poważnej sprawie” – ocenił w sobotę wysoki rangą urzędnik administracji Trumpa, zapytany o „przerwę” w atakach na Iran.

Tankowiec eksplodował w cieśninie Ormuz

Tymczasem – jak przekazała w niedzielę irańska półoficjalna agencja informacyjna Tasnim, cytowana przez Reutersa – w cieśninie Ormuz eksplodował tankowiec. Do wybuchu doszło po zderzeniu maszyny z miną morską, w którą statek uderzył po opuszczeniu wyznaczonej przez Iran trasy w cieśninie.

Cieśnina Ormuz to jeden z najistotniejszych punktów na strategicznej mapie świata. W warunkach pokoju przez ten szlak morski przepływało m.in. około 20 proc. światowego transportu ropy naftowej.