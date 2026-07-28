Iran odrzucił omańską propozycję zarządzania cieśniną Ormuz

RMF24

Iran odrzucił przedstawioną przez Oman propozycję dotyczącą sposobu zarządzania cieśniną Ormuz. We wtorek poinformował o tym wiceszef irańskiego MSZ Kazem Gharibabadi, zaznaczając, że Teheran przedstawił własny projekt. Podkreślił również, że cieśnina nadal pozostaje zamknięta dla ruchu.

Według doniesień medialnych Oman zaproponował we wtorek Iranowi utworzenie trzech szlaków żeglugowych: jednego przebiegającego przez irańskie wody terytorialne, drugiego przez wody Omanu oraz trzeciego – międzynarodowego – pośrodku cieśniny.

Taki plan nie rozwiewa irańskich obaw związanych z bezpieczeństwem - powiedział Gharibabadi, cytowany przez państwową telewizję. Teheran zaproponował rozwiązanie, w którym oba szlaki żeglugowe przebiegałyby wyłącznie przez irańskie wody terytorialne.

Cieśnina Ormuz dalej zamknięta

Iran zamknął cieśninę Ormuz po atakach przeprowadzonych 28 lutego przez USA i Izrael. Od tego czasu dąży do przejęcia pełnej kontroli nad tym strategicznym szlakiem morskim. Przed wybuchem konfliktu ruch w cieśninie odbywał się bez ograniczeń narzucanych przez Teheran.

Ormuz znajduje się na wodach terytorialnych Iranu i Omanu. W zawartym 17 czerwca wstępnym porozumieniu rozejmowym między USA a Iranem zapisano, że przyszły sposób zarządzania cieśniną zostanie uzgodniony przez Teheran i Maskat. Choć obie stolice prowadziły rozmowy w tej sprawie, dotychczas nie osiągnęły porozumienia.

Na początku lipca Iran ponownie zaczął atakować statki, które nie stosowały się do narzuconych przez niego zasad żeglugi. Doprowadziło to do amerykańskiego odwetu oraz serii niemal codziennych wymian ognia między USA i Iranem. Starcia zakończyły się pod koniec ubiegłego tygodnia.

Przed wybuchem wojny przez cieśninę Ormuz transportowano około 20 procent światowego eksportu ropy naftowej oraz skroplonego gazu ziemnego. Jej zamknięcie przyczyniło się do wzrostu cen surowców energetycznych na światowych rynkach.