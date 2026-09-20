Iran gotowy do ataku. „Jeśli Stany Zjednoczone popełnią błąd”

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Napięcie na Bliskim Wschodzie nie słabnie. Iran ostrzega Stany Zjednoczone i ich sojuszników przed możliwymi atakami na amerykańskie bazy wojskowe w regionie. Teheran zapowiada zdecydowaną odpowiedź na ewentualne działania militarne ze strony Waszyngtonu i państw wspierających USA.

Dowództwo irańskich sił zbrojnych poinformowało, że posiada informacje o przygotowaniach Stanów Zjednoczonych do wznowienia działań przeciwko Iranowi. Według komunikatu, decyzja miała zapaść podczas spotkania z udziałem państw regionu w jednym z krajów europejskich. Szczegóły dotyczące planowanych działań nie zostały ujawnione.

W oficjalnym oświadczeniu, cytowanym przez irańską agencję Tasnim, padły jednoznaczne groźby wobec USA i ich sojuszników. „Jeśli Stany Zjednoczone popełnią błąd wobec Islamskiej Republiki Iranu, wszystkie ich bazy i interesy w regionie, bez żadnych ograniczeń, staną się celem ciągłych, skutecznych i bolesnych ataków” – ostrzega irańskie dowództwo.

Teheran skierował ostrzeżenie także do państw regionu, które mogłyby udzielić wsparcia Stanom Zjednoczonym. W komunikacie podkreślono, że każde państwo wspierające ewentualny amerykański atak zostanie uznane przez Iran za stronę konfliktu. Nie będą mogły one liczyć na „powściągliwość” irańskich sił zbrojnych – zaznaczono.

Trwały pokój wciąż poza zasięgiem

Ostrzeżenia Iranu pojawiają się w kontekście trwającej od miesięcy wojny z USA. Konflikt rozpoczął się 28 lutego od amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. W odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia na cele w Izraelu oraz na amerykańskie bazy i państwa Zatoki Perskiej. W czerwcu strony uzgodniły tymczasowe zawieszenie broni, jednak porozumienie nie przyniosło trwałego zakończenia walk.

W związku z narastającym napięciem Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie dla obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie. Amerykanom zalecono „zachowanie wzmożonej czujności” oraz przygotowanie się na możliwe utrudnienia w podróżach, szczególnie w związku z atakami wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską.