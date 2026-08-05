Influencer zastrzelony podczas transmisji na TikToku

RMF24

César Gastélum, meksykański influencer śledzony przez ponad pół miliona osób na TikToku, został zastrzelony podczas transmisji na żywo w mieście Culiacán na północy kraju. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Policja prowadzi śledztwo.

Do zabójstwa doszło we wtorkowy wieczór w dzielnicy Tres Ríos w Culiacán, stolicy stanu Sinaloa – podała stacja BBC.

Gastélum nagrywał transmisję wraz z dwiema osobami przed lokalem typu fast food. Według relacji brytyjskiego nadawcy, do grupy podjechało dwóch mężczyzn na motocyklu. Jeden z nich oddał strzał z bliskiej odległości.

Napastnicy zbiegli. Dotąd nie poinformowano o zatrzymaniach.

Policja bada nagrania i ślady na miejscu zbrodni

Na transmisji Gastélum i jego znajomi mieli na sobie jaskrawe kurtki oraz torby podobne do tych używanych przez kurierów dostarczających jedzenie. Początkowo policjanci mieli sądzić, że ofiarą był dostawca. Później ustalono prawdziwą tożsamość denata.

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Analizowane są łuski po nabojach oraz nagrania z kamer monitoringu. Nie wiadomo, czy influencer otrzymywał wcześniej groźby.

Gastélum publikował głównie materiały komediowe. W mediach społecznościowych zamieszczał również zdjęcia z podróży, spotkań towarzyskich i luksusowych samochodów.

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Narastająca przemoc w Sinaloa

To kolejny przypadek zabójstwa twórcy internetowego w Meksyku podczas transmisji na żywo. W 2025 roku 23-letnia Valeria Márquez została zastrzelona w salonie kosmetycznym, gdy prowadziła relację na TikToku.

BBC przypomina, że Gastélum publikował także zdjęcie przy grobie Leobardo Aispuro, influencera znanego jako „El Gordo Peruci”. Aispuro został zastrzelony w grudniu 2024 roku. Policja wskazywała wówczas, że zbrodnia mogła mieć związek z konfliktem dwóch frakcji kartelu z Sinaloa.

Przemoc w stanie Sinaloa nasiliła się po rozłamie między grupami Los Chapitos i La Mayiza we wrześniu 2024 roku.