Incydent w pobliżu Białego Domu. Auto uderzyło w tablicę, jedna osoba zatrzymana

RMF24

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Samochód osobowy wjechał w poniedziałek w tablicę informacyjną przy Parku Lafayette’a, znajdującym się bezpośrednio przed Białym Domem w Waszyngtonie. Według medialnych doniesień policja zatrzymała co najmniej jedną osobę.

Funkcjonariusz amerykańskiej Secret Service bokuje drogę po tym, jak pojazd uderzył w przeszkodę w pobliżu Lafayette Square, niedaleko Białego Domu (fot. PEDRO UGARTE)

Funkcjonariusz amerykańskiej Secret Service bokuje drogę po tym, jak pojazd uderzył w przeszkodę w pobliżu Lafayette Square, niedaleko Białego Domu (fot. PEDRO UGARTE) / AFP/East News

Do zdarzenia doszło około godz. 10 czasu lokalnego, czyli o godz. 16 czasu polskiego.

Z nagrania opublikowanego przez dziennikarza „Washington Sun” wynika, że auto uderzyło w tablicę stojącą przy północnej granicy Parku Lafayette’a. Park od kilku miesięcy jest ogrodzony i niedostępny dla pieszych.

Na miejsce skierowano policję oraz straż pożarną. Funkcjonariusze mieli wyciągnąć kierowcę z pojazdu.

Secret Service zabezpieczyła teren

Świadkowie obserwowali także zatrzymanie osoby, która miała prowadzić samochód. Do interwencji doszło przy bramie w północno-zachodniej części strefy bezpieczeństwa wokół Białego Domu.

Bezpośrednio po incydencie funkcjonariusze Secret Service polecili dziennikarzom przebywającym na miejscu schronić się w sali prasowej.

Sprawę wyjaśniają amerykańskie służby.