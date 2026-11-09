Incydent w pobliżu Białego Domu. Auto uderzyło w tablicę, jedna osoba zatrzymana

Do zdarzenia doszło około godz. 10 czasu lokalnego, czyli o godz. 16 czasu polskiego.
Z nagrania opublikowanego przez dziennikarza „Washington Sun” wynika, że auto uderzyło w tablicę stojącą przy północnej granicy Parku Lafayette’a. Park od kilku miesięcy jest ogrodzony i niedostępny dla pieszych.
Na miejsce skierowano policję oraz straż pożarną. Funkcjonariusze mieli wyciągnąć kierowcę z pojazdu.
Secret Service zabezpieczyła teren
Świadkowie obserwowali także zatrzymanie osoby, która miała prowadzić samochód. Do interwencji doszło przy bramie w północno-zachodniej części strefy bezpieczeństwa wokół Białego Domu.
Bezpośrednio po incydencie funkcjonariusze Secret Service polecili dziennikarzom przebywającym na miejscu schronić się w sali prasowej.
Sprawę wyjaśniają amerykańskie służby.