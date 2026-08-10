Imponująca kolekcja aut Cristiano Ronaldo. Piłkarz pokazał swój garaż

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Zmierzający do końca kariery portugalski gwiazdor futbolu Cristiano Ronaldo pokazał kolekcję samochodów, jakich się dorobił w trakcie ostatnich lat. Oprócz Ferrari czy McLarena popularny CR7 jest także w posiadaniu Bugatti Centodieci.

Cristiano Ronaldo to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. 41-letni dziś Portugalczyk zbliża się do końca kariery, który obfitowała w sukcesy i zdobyte trofea.

Popularny CR7 wygrywał puchary nie tylko w klubie (głównie w barwach Realu Madryt), ale także osiągał sukcesy z reprezentacją Portugalii. W 2016 roku podczas mistrzostw Europy Portugalczycy z Ronaldo w składzie wygrali cały turniej, rozgrywany na boiskach we Francji, po drodze eliminując w ćwierćfinale reprezentację Polski.

Bogata kariera piłkarska Cristiano Ronaldo przyniosła mu nie tylko sławę sportową, lecz także ogromny majątek. Okazuje się, że Portugalczyk dysponuje naprawdę imponującą kolekcją samochodów.

Za pośrednictwem platformy Instagram pokazał zdjęcia swojego garażu. Ta kolekcja przyciągnie uwagę każdego konesera sportowych aut. Ronaldo jest bowiem właścicielem m.in. Bugatti Centodieci. Jak podkreśla niemiecki dziennik „Bild” na świecie jest zaledwie 10 takich modeli. Wygląda więc na to, że jeden z nich stoi w garażu słynnego Portugalczyka. Serwis informuje, że auto kosztowało gwiazdora co najmniej 9,5 mln euro.

W garażu sportowca stoi także kilka modeli Ferrari. Ronaldo jest właścicielem wersji Ferrari Monza SP1 wartego ponad 1,5 mln euro czy supersportowego Ferrari Daytona SP3.

Kolejnym wyróżniającym się momentem jest Mercedes-AMG One. Silnik w tym aucie jest taki sam jak w samochodzie Formuły 1, którym Nico Rosberg został mistrzem świata w 2016 roku. Kolejnym nabytkiem 41-latka jest McLaren Speedtail, który może osiągnąć 403 km/h. „Bild” donosi, że Ronaldo kupił go za 2,5 miliona euro.

Łącznie kolekcja samochodów Cristiano Ronaldo jest warta - bagatela - 21 milionów euro.