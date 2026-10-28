Impeachment Trumpa coraz bliżej? Cztery śledztwa mogą wstrząsnąć Białym Domem

RMF24

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Demokraci w USA przygotowują się na możliwość przejęcia kontroli nad Kongresem. Jeśli wygrają wybory 3 listopada, mogą wszcząć śledztwa dotyczące finansów rodziny Donalda Trumpa, działań Pentagonu i polityki imigracyjnej. Nie wykluczają też kolejnej próby impeachmentu prezydenta.

Wybory połówkowe w USA odbędą się 3 listopada, w połowie czteroletniej kadencji Donalda Trumpa. Amerykanie wybiorą w nich nowy skład Izby Reprezentantów i około jednej trzeciej Senatu, czyli obu izb Kongresu.

Przejęcie większości w Izbie Reprezentantów lub Senacie dałoby demokratom większe możliwości kontrolowania administracji prezydenta. Mogliby m.in. wzywać urzędników na przesłuchania i żądać dokumentów. Politycy partii już przygotowują listę potencjalnych dochodzeń.

Finanse rodziny Trumpa

Jednym z głównych celów demokratów mają być interesy biznesowe prezydenta i jego rodziny. Politycy chcą sprawdzić m.in. powiązania administracji z firmami kryptowalutowymi, zagraniczne interesy zięcia Trumpa Jareda Kushnera oraz kontrakty obronne przyznane przedsiębiorstwom powiązanym z rodziną prezydenta.

Kontrowersje budzi również samolot o wartości 400 mln dolarów, podarowany przez Katar, który ma służyć jako Air Force One.

Demokraci chcą ustalić, czy w tych sprawach dochodziło do konfliktu interesów lub niewłaściwego wykorzystywania publicznych pieniędzy. Biały Dom odrzuca zarzuty o nieprawidłowości i przekonuje, że administracja jest gotowa współpracować z Kongresem.

Działania Pentagonu i Pete'a Hegsetha

Kolejnym obszarem zainteresowania demokratów jest działalność ministra obrony Pete'a Hegsetha. Politycy chcą zbadać przebieg wojny z Iranem, w tym liczbę ofiar cywilnych, stan zapasów amunicji oraz wydatki wojskowe.

Pod lupę mogą trafić również amerykańskie ataki na łodzie na Karaibach, które administracja przedstawia jako element walki z przemytem narkotyków.

W kwietniu grupa demokratycznych kongresmenów złożyła wnioski o impeachment Hegsetha. Zarzucili mu m.in. działania związane z wojną w Iranie. Ewentualne dochodzenia mogłyby zwiększyć presję na ministra i doprowadzić do jego dymisji.

Koniec miesiąca spokoju. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie Siły amerykańskie przeprowadziły w niedzielę atak na irańskie wyrzutnie rakietowe w rejonie Cieśniny Ormuz, na co zareagował Teheran, wystrzeliwując rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. To pierwsza wymiana ciosów od blisko miesiąca.

Naloty ICE i polityka imigracyjna

Demokraci chcą również przyjrzeć się działaniom Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE), odpowiedzialnej za egzekwowanie przepisów imigracyjnych.

Śledztwa mogłyby dotyczyć zarzutów o niewłaściwe postępowanie agentów podczas nalotów i zatrzymań. Sprawa jest jednak politycznie trudna: Trump zdobył poparcie wyborców, obiecując masowe deportacje nielegalnych imigrantów.

Jednocześnie część Amerykanów krytykuje metody stosowane przez służby. Demokraci będą więc musieli rozdzielić sprzeciw wobec konkretnych działań ICE od szerszej debaty o kontroli imigracji.

Trzecia próba impeachmentu Trumpa

Demokraci rozważają także wszczęcie trzeciej procedury impeachmentu wobec Trumpa. Część polityków, w tym Alexandria Ocasio-Cortez, popiera takie rozwiązanie, wskazując m.in. na wojnę z Iranem.

Inni uważają, że należy zachować ostrożność. Do postawienia prezydenta w stan oskarżenia w procedurze impeachmentu wystarczy zwykła większość w Izbie Reprezentantów. Do skazania go i usunięcia z urzędu potrzeba jednak większości dwóch trzecich głosów w Senacie. Demokraci nie mają pewności, że uda im się zdobyć takie poparcie, jednak sondaże wskazują na sukces.

Nawet jeśli śledztwa nie doprowadzą do dymisji urzędników ani usunięcia prezydenta z urzędu, mogą zwiększyć presję na administrację Trumpa. Sam prezydent podsyca atmosferę nieufności, powtarzając swoje teorie spiskowe związane z wyborami z 2020 r. Ostatnio zadeklarował, że zapłaci milion dolarów każdemu, kto ujawni przypadek oszustwa wyborczego zakończony skazaniem w procesie karnym.