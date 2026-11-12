Huti informują o atakach w Arabii Saudyjskiej. Nie chodziło o Mekkę

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Jemeńscy proirańscy rebelianci Huti poinformowali w czwartek o zaatakowaniu ropociągu Wschód–Zachód oraz terminalu naftowego w Janbu w Arabii Saudyjskiej. Zaprzeczyli jednocześnie, by ich celem była Mekka.

Rzecznik Huti Jahja Sari przekazał w serwisie X, że rebelianci zaatakowali dronem przepompownię nr 7 na ropociągu Wschód–Zachód. Mieli również użyć pocisku balistycznego przeciwko obiektowi naftowemu w Janbu, na zachodzie Arabii Saudyjskiej.

Według przedstawiciela Huti oba ataki zakończyły się powodzeniem. Rebelianci poinformowali też o uderzeniu w budynek saudyjskiego koncernu naftowego Aramco w Rijadzie.

Szczątki pocisków spadły niedaleko Mekki

Huti odrzucili zarzuty, jakoby przeprowadzili atak na Mekkę – najświętsze miasto islamu.

Wcześniej dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja walcząca z rebeliantami podała, że przechwyciła i zniszczyła dwa pociski balistyczne wystrzelone przez Huti w kierunku zachodniej części kraju. Szczątki rakiet miały spaść około 35 kilometrów od Mekki.

Arabia Saudyjska stanęła na czele wojskowej koalicji interweniującej w Jemenie w 2015 roku. Jej celem było przywrócenie władz obalonych przez Huti.

Po zawieszeniu broni w 2022 roku intensywność walk wyraźnie spadła, jednak strony nie zawarły trwałego porozumienia pokojowego. W 2026 roku konflikt ponownie się nasilił. Huti przeprowadzają ataki rakietowe na saudyjskie miasta, lotniska i instalacje naftowe, a koalicja odpowiada bombardowaniami terenów kontrolowanych przez rebeliantów.