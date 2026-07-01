RMF24

To wydarzenie, które zdarza się raz na miliony przypadków – a dokładnie raz na 11 milionów. W holenderskim szpitalu Máxima Medisch Centrum w Veldhoven przyszły na świat jednojajowe czworaczki. Chłopcy urodzili się w 29. tygodniu ciąży i wciąż przebywają pod opieką specjalistów. Ojciec dzieci zapewnia, że chłopcy rosną i „mają się dobrze”.

W szpitalu Máxima Medisch Centrum w Veldhoven w Brabancji Północnej doszło do niezwykłego wydarzenia. W maju tego roku na świat przyszły jednojajowe czworaczki – to czterej chłopcy: Adam, Amir, Hassan i Hussein. Poród odbył się przez cesarskie cięcie w 29. tygodniu ciąży. Informację o narodzinach podano do publicznej wiadomości dopiero teraz, gdy stan zdrowia zarówno dzieci, jak i ich matki, jest stabilny.

Według relacji ojca, wszyscy chłopcy rosną i czują się dobrze. Rodzina pochodzi z Gambii, a w Holandii mieszka od nieco ponad roku. Para ma już córkę, która przyszła na świat we Włoszech.

Ciąża była naturalna, co czyni ten przypadek jeszcze bardziej wyjątkowym. W rodzinie ojca zdarzały się już ciąże mnogie – jedna z jego sióstr urodziła bliźnięta, a druga dwukrotnie została matką bliźniąt. Jednak narodziny czworaczków to pierwszy taki przypadek w rodzinie.

Wyjątkowy poród

Szpital podkreśla, że poród wymagał wyjątkowych przygotowań. Sala operacyjna została specjalnie przebudowana, aby pomieścić cztery zespoły medyczne oraz cztery inkubatory. W trakcie cesarskiego cięcia obecni byli ginekolodzy, anestezjolodzy, instrumentariusze, a także osobny lekarz i pielęgniarka dla każdego z noworodków.

Neonatolog Koen Dijkman, pracujący w szpitalu od prawie 18 lat, przyznał, że był to pierwszy taki przypadek w jego karierze. Jak wyjaśnił, lekarze musieli znaleźć odpowiedni moment na przeprowadzenie porodu, balansując między ryzykiem związanym z wcześniactwem a niebezpieczeństwem nagłego porodu.

Narodziny czworaczków należą do wyjątkowych rzadkości. Według danych, szansa na urodzenie czworaczków wynosi około 1 na 500 tysięcy, natomiast jednojajowych czworaczków – zaledwie 1 na 11 milionów ciąż.