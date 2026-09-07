Hiszpańskie mieszkania drożeją, ale Polaków to nie zraża. Najnowsze dane

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W drugim kwartale 2026 roku ceny mieszkań w Hiszpanii były średnio aż o 12,2 procent wyższe niż rok wcześniej - wynika z najnowszych danych opublikowanych przez hiszpański urząd statystyczny INE. To jeden z najwyższych wzrostów w ostatnich latach. Zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii jednak nie słabnie - wręcz przeciwnie.

Zainteresowanie Polaków hiszpańskimi nieruchomościami rośnie z kwartału na kwartał. Według danych hiszpańskiego katastru, w pierwszym półroczu 2026 roku nasi rodacy nabyli aż 2 269 nieruchomości w Hiszpanii, co oznacza wzrost o blisko 9 procent rok do roku. Największym zainteresowaniem cieszy się południe kraju, szczególnie słoneczna Andaluzja.

Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, założycielka najstarszego polskiego biura nieruchomości na Costa del Sol, podkreśla, że Polacy coraz częściej szukają mieszkań w przedziale cenowym od 350 do 500 tysięcy euro.

Widzimy wyraźny wzrost liczby klientów zainteresowanych inwestycjami w tym segmencie – mówi ekspertka.

Gdzie ceny rosną najszybciej?

Wzrost cen mieszkań dotyczy wszystkich regionów Hiszpanii, choć różnice są znaczące. Najwyższe podwyżki zanotowano w mieście autonomicznym Ceuta (15,2 proc.), na północy Asturii (15 proc.) oraz w Kastylii i Leonie (14,8 proc.). Z kolei w popularnej wśród Polaków Andaluzji ceny wzrosły o 11,9 proc., a w Katalonii – o 10,1 procent.

Zagraniczni inwestorzy napędzają rynek

Obcokrajowcy odpowiadają już za niemal 16 procent wszystkich transakcji na hiszpańskim rynku nieruchomości – to rekordowy udział od lat. Polacy stanowią 4,33 procent zagranicznych nabywców, co plasuje ich w czołówce inwestorów spoza Hiszpanii.

Co ciekawe, mimo niedawnego zaostrzenia przepisów dotyczących wynajmu krótkoterminowego, zagraniczny popyt na hiszpańskie mieszkania nie słabnie. Zmieniają się jednak preferencje – coraz więcej osób decyduje się na zakup nieruchomości z rynku wtórnego, rezygnując z inwestycji w przedsprzedaży.

Rynek wtórny napędza wzrosty

Jak podaje INE, to właśnie mieszkania z rynku wtórnego są głównym motorem wzrostu cen. W drugim kwartale 2026 roku ceny takich nieruchomości wzrosły aż o 12,9 procent w skali roku, podczas gdy nowe mieszkania podrożały o 7,4 procent.

Marciniak-Kostrzewa zwraca uwagę, że zaostrzenie przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego zniechęca część inwestorów do zakupu mieszkań od deweloperów. Po zakończeniu budowy nie ma pewności, czy lokal będzie można przeznaczyć na wynajem krótkoterminowy. Władze miasta mogą wprowadzić ograniczenia, a wspólnota mieszkaniowa może zablokować taką działalność większością głosów – wyjaśnia ekspertka.