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Hiszpańska policja rozbiła „narkobank”. Sieć miała obsługiwać handlarzy w kilku krajach

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 września (16:06)

Hiszpańska policja poinformowała we wtorek o rozbiciu międzynarodowej nielegalnej sieci finansowej, która – według śledczych – świadczyła usługi dla jednych z największych przemytników kokainy w Europie. W operacji zatrzymano 21 osób, a zabezpieczony majątek oszacowano na 20 mln euro.

Hiszpańska policja rozbiła „narkobank”. Sieć miała obsługiwać handlarzy w kilku krajach
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Służby określiły rozbitą strukturę mianem „narkobanku”. Miała ona finansować transporty kokainy, organizować międzynarodowy przepływ pieniędzy poza formalnym systemem bankowym, wykorzystywać kryptowaluty do rozliczeń oraz oferować usługi prania brudnych pieniędzy - opisuje agencja Reutera.

Czternaście osób zatrzymano w Hiszpanii. Pozostałych siedem – w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie, Holandii i Szwecji. Kolejnych 12 podejrzanych wciąż pozostaje na wolności.

W dochodzeniu wspieranym przez Europol zatrzymano m.in. osobę określaną przez agencję jako „bankier z podziemia”.

Szefowa inspektoratu ds. zwalczania prania pieniędzy Encarna Ortega podkreśliła, że działalność sieci była kluczowa dla organizacji przemytu narkotyków.

Bez tego finansowania te transporty nie mogłyby przemieszczać się z jednego kraju do drugiego. Handel narkotykami na taką skalę nie byłby możliwy – powiedziała dziennikarzom.

Początek śledztwa wiąże się z przejęciem w 2021 roku 1,84 tony kokainy na pokładzie statku Nehir. Według policji jednostka została później celowo zatopiona w północnohiszpańskim porcie Gijón, aby ukryć kolejną partię – 1,65 tony narkotyku.

W trakcie działań funkcjonariusze zajęli 121 rachunków bankowych z łączną kwotą 2,3 mln euro, 48 nieruchomości wycenianych na ponad 14 mln euro oraz luksusowe samochody o wartości przekraczającej 1,6 mln euro. Zabezpieczono także inne przedmioty należące do podejrzanych.


Źródło: RMF24
Tagi: Hiszpania
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