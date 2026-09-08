Hiszpańska policja rozbiła „narkobank”. Sieć miała obsługiwać handlarzy w kilku krajach

RMF24

Hiszpańska policja poinformowała we wtorek o rozbiciu międzynarodowej nielegalnej sieci finansowej, która – według śledczych – świadczyła usługi dla jednych z największych przemytników kokainy w Europie. W operacji zatrzymano 21 osób, a zabezpieczony majątek oszacowano na 20 mln euro.

Służby określiły rozbitą strukturę mianem „narkobanku”. Miała ona finansować transporty kokainy, organizować międzynarodowy przepływ pieniędzy poza formalnym systemem bankowym, wykorzystywać kryptowaluty do rozliczeń oraz oferować usługi prania brudnych pieniędzy - opisuje agencja Reutera.

Czternaście osób zatrzymano w Hiszpanii. Pozostałych siedem – w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie, Holandii i Szwecji. Kolejnych 12 podejrzanych wciąż pozostaje na wolności.

W dochodzeniu wspieranym przez Europol zatrzymano m.in. osobę określaną przez agencję jako „bankier z podziemia”.

Szefowa inspektoratu ds. zwalczania prania pieniędzy Encarna Ortega podkreśliła, że działalność sieci była kluczowa dla organizacji przemytu narkotyków.

Bez tego finansowania te transporty nie mogłyby przemieszczać się z jednego kraju do drugiego. Handel narkotykami na taką skalę nie byłby możliwy – powiedziała dziennikarzom.

Początek śledztwa wiąże się z przejęciem w 2021 roku 1,84 tony kokainy na pokładzie statku Nehir. Według policji jednostka została później celowo zatopiona w północnohiszpańskim porcie Gijón, aby ukryć kolejną partię – 1,65 tony narkotyku.

W trakcie działań funkcjonariusze zajęli 121 rachunków bankowych z łączną kwotą 2,3 mln euro, 48 nieruchomości wycenianych na ponad 14 mln euro oraz luksusowe samochody o wartości przekraczającej 1,6 mln euro. Zabezpieczono także inne przedmioty należące do podejrzanych.