Hiszpania stawia barierę, UE zwołuje naradę. Kryzys w Ceucie

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Władze w Madrycie rozpoczynają montaż specjalnej bariery morskiej. Z kolei sprawująca przewodnictwo w Radzie UE Irlandia odpowiada na apel premiera Pedro Sancheza i zwołuje w trybie pilnym nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów. Działania te mają związek ze szturmem blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka na hiszpańską Ceutę.

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Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w czwartek i piątek, kiedy około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedarło się z Maroka do liczącej 83 tysiące mieszkańców hiszpańskiej eksklawy.

Do wybuchu kryzysu przyczyniło się m.in. niedawne orzeczenie hiszpańskiego Sądu Najwyższego, które szybko rozeszło się w mediach społecznościowych. Sąd uznał, że natychmiastowe zawracanie migrantów jest zgodne z prawem wobec osób pokonujących płot graniczny, ale nie dotyczy tych, którzy przedostaną się przez miejsca nieobjęte takimi barierami – na przykład drogą morską.

W efekcie tysiące osób ruszyło w stronę plaży Tarajal. Władze w Madrycie poinformowały w sobotę, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu wzrosła do 67 osób – to ludzie, którzy utonęli w morzu lub zginęli w panice podczas prób przekroczenia bariery falochronowej.

Ceuta (fot. EPA/JALAL MORCHIDI) / PAP/EPA

W odpowiedzi na te wydarzenia, żandarmeria (Guardia Civil) rozpoczęła w sobotę rano montaż około 500-metrowej, unoszącej się na wodzie bariery wzdłuż ogrodzenia falochronu. Konstrukcja ma wznosić się na 30–70 cm nad powierzchnię i sięgać około 100 cm pod wodę, mając na celu zablokowanie dostępu do brzegu.

Choć w piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych podał, że zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka, w Ceucie wciąż pozostają nieliczni przybysze, którzy są eskortowani z powrotem na granicę. Jak relacjonowali w rozmowach z agencją Associated Press, ostatnie noce spędzili w okolicznym lesie bez schronienia. Niektórzy przyznali, że wracają z własnej woli, inni skarżyli się na pobicia przez hiszpańską policję.

Mimo podjętych środków, agencja AFP poinformowała, że w sobotę kolejne osoby wciąż próbowały przedostać się do enklawy przez morze.

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W obliczu tak masowego napływu migrantów premier Hiszpanii Pedro Sanchez skierował w sobotę oficjalny list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz premiera Irlandii Micheala Martina, apelując o pilne zorganizowanie spotkania unijnych ministrów.

Ceuta (fot. EPA/JALAL MORCHIDI) / PAP/EPA

Na odpowiedź sprawującej przewodnictwo w Radzie UE Irlandii nie trzeba było długo czekać.

"Jako kraj sprawujący przewodnictwo w Radzie UE Irlandia zwoła na wtorek posiedzenie Rady UE ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (JHA). Tematem spotkania będzie rozwój sytuacji w Ceucie” — napisał w sobotę na platformie X premier Irlandii Micheal Martin.

Nadzwyczajnemu spotkaniu ministrów ds. wewnętrznych i sprawiedliwości, które odbędzie się w formie wideokonferencji, przewodniczyć będzie irlandzki minister sprawiedliwości Jim O'Callaghan. Szef resortu również zabrał głos w mediach społecznościowych, informując na X, że prezydencja pozostaje w ścisłym kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi oraz instytucjami unijnymi i nadal na bieżąco monitoruje sytuację w Ceucie.

Cały unijny aparat reagowania kryzysowego został postawiony w stan gotowości. W sobotę Irlandia zorganizowała już posiedzenie z udziałem ekspertów państw członkowskich w ramach mechanizmu Zintegrowanej Reakcji Politycznej na Kryzysy (IPCR), który służy do koordynacji działań UE w sytuacjach nadzwyczajnych. Z kolei na poniedziałek zaplanowano kolejne spotkanie online, podczas którego sytuację w hiszpańskiej enklawie omówią unijni ambasadorowie.

Ceuta (fot. EPA/REDUAN DRIS) / PAP/EPA

Do spotkania odniósł się także szef MSWiA Marcin Kierwiński, który poinformował, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady UE ds. wewnętrznych. „Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych UE oraz dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych. Ochrona granic musi być priorytetem, a państwa je strzegące muszą mieć wsparcie UE” - podkreślił Kierwiński na platformie X.