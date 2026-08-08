Hiszpania odpowiada Włochom. Od soboty kontrole graniczne

RMF24

Od północy w sobotę podróżujący z Włoch do Hiszpanii muszą przygotować się na nowe kontrole graniczne. To reakcja Madrytu na działania Rzymu po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Nowe przepisy będą obowiązywać przez miesiąc i mogą wpłynąć na plany tysięcy turystów.

Od soboty w portach lotniczych i morskich Hiszpanii obowiązują kontrole graniczne dla wszystkich podróżujących z Włoch. Decyzja ta została ogłoszona przez szefa hiszpańskiej dyplomacji, Jose Manuela Albaresa, w piątkowy wieczór. Nowe zasady mają obowiązywać do 7 września.

Odpowiedź na działania Włoch

Hiszpański rząd zdecydował się na taki krok po tym, jak Włochy 1 sierpnia wprowadziły własne kontrole wobec pasażerów przybywających z Hiszpanii. Była to reakcja na kryzys migracyjny w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, gdzie w ciągu zaledwie dwóch dni – 30 i 31 lipca – przedostało się około 72 tysiące migrantów.

Według oficjalnych danych rządu Pedra Sancheza, 70 tysięcy osób zostało już zawróconych do Maroka.

Utrudnienia dla podróżnych

Jak informuje hiszpańskie Radio Cope, pierwsze utrudnienia związane z kontrolami mają być odczuwalne w sobotę przed południem, kiedy natężenie ruchu w portach lotniczych i morskich znacząco wzrośnie. Nowe przepisy mogą wpłynąć na plany wakacyjne tysięcy osób podróżujących między Hiszpanią a Włochami, zwłaszcza w szczycie sezonu urlopowego.