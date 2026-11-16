Hiszpania nowym eldorado dla Polaków? Boom inwestycyjny nad Morzem Śródziemnym

RMF24

Polski boom gospodarczy przekłada się na coraz większą aktywność rodaków na zagranicznych rynkach nieruchomości. Jak informuje dziennik „El Economista”, do września 2026 roku Polacy nabyli w Hiszpanii aż 3 358 nieruchomości, czyli o 188 więcej niż w rekordowym dotąd 2025 roku.

Jak podkreśla dziennik, inwestycje Polaków w hiszpańskie nieruchomości przynoszą często spektakularne zyski. Gazeta cytuje Agnieszkę Marciniak-Kostrzewa, założycielkę polskiego biura nieruchomości na Costa del Sol, która zwraca uwagę, że część inwestorów decyduje się na odsprzedaż mieszkań już po dwóch lub trzech latach, osiągając ceny nawet o 30 procent wyższe niż w momencie zakupu. Warunkiem jest jednak odpowiednia lokalizacja nieruchomości i moment zakupu.

Tak wysokie zyski są możliwe między innymi dzięki dynamicznemu wzrostowi cen na hiszpańskim rynku. Według danych Eurostatu, tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku ceny nieruchomości w Hiszpanii wzrosły o 12 procent rok do roku. To sprawia, że inwestycje w tym kraju stają się coraz bardziej atrakcyjne także dla zagranicznych nabywców, w tym Polaków.

Dlaczego Polacy wybierają Hiszpanię?

Polacy najchętniej inwestują w nieruchomości na południu Hiszpanii, zwłaszcza w regionach takich jak Andaluzja czy Costa del Sol. Motywacje są różnorodne – od chęci dywersyfikacji majątku, przez pragnienie posiadania domu w kraju z łagodnym klimatem, po kwestie bezpieczeństwa i kulturowej bliskości. Dla wielu osób zakup nieruchomości w Hiszpanii to także sposób na przygotowanie sobie miejsca na spokojną emeryturę.

„Dziś Polacy wracają do Hiszpanii, ale z zasobnymi portfelami, luksusowymi samochodami i planami zakupu nieruchomości w najbardziej ekskluzywnych lokalizacjach hiszpańskiego wybrzeża” – czytamy w hiszpańskiej prasie.

Od pracy do inwestycji

Jeszcze pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku dziesiątki tysięcy Polaków przyjeżdżały do Hiszpanii w poszukiwaniu pracy, uciekając od trudności gospodarczych po transformacji ustrojowej. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Polska, która przez ostatnie dwie dekady przeszła jedną z najbardziej spektakularnych przemian gospodarczych w Europie, stała się krajem, którego obywatele coraz częściej inwestują za granicą.

To już drugi w krótkim czasie artykuł „El Economisty” poświęcony Polakom w Hiszpanii. W opublikowanym w ubiegłym tygodniu gazeta podkreśliła, że kiedy w Hiszpanię uderzył w 2008 roku kryzys gospodarczy, liczba Polaków w tym kraju z ok. 80 tys. spadła o 30 tys. Od tego czasu – jak stwierdził dziennik – Polska stała się „bohaterem jednej z najbardziej spektakularnych historii konwergencji gospodarczej w Europie, błyskawicznie zmniejszając dystans, który historycznie dzielił ją od Hiszpanii”.

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2004 roku PKB per capita w Polsce wynosił 6 715 dolarów, podczas gdy w Hiszpanii sięgał 24 698 dolarów. Obecnie, według danych za 2025 rok, wskaźnik ten dla Polski wzrósł do 28 510 dolarów, a dla Hiszpanii do 38 595 dolarów. Różnica w poziomie zamożności między oboma krajami systematycznie się zmniejsza, co przekłada się na rosnącą siłę nabywczą Polaków.

Gazeta przewiduje, że obecna fala inwestycji Polaków w Hiszpanii nie jest zjawiskiem przejściowym. „Może to być początek długoterminowego trendu, w ramach którego Polacy staną się jedną z najważniejszych grup zagranicznych na hiszpańskim rynku nieruchomości” – ocenia.