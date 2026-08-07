Hiszpania i Włochy na kursie kolizyjnym. Spór o kontrole graniczne

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Hiszpania wprowadza tymczasowe kontrole wobec pasażerów statków i samolotów przybywających z Włoch. Decyzja Madrytu jest odpowiedzią na utrzymanie przez Rzym kontroli granicznych dla Hiszpanów, mimo wcześniejszych wezwań do ich zniesienia - informuje Reuters.

Hiszpańskie kontrole mają obowiązywać od północy z piątku na sobotę do 7 września. Władze w Madrycie zapowiadały wcześniej zastosowanie „proporcjonalnych” działań, jeśli Włosi nie zrezygnują z ograniczeń.

Rzym: Nie ulegniemy naciskom

Włoski rząd poinformował w piątek, że kontrole wobec osób przyjeżdżających z Hiszpanii pozostaną w mocy co najmniej do 15 sierpnia.

W komunikacie zaznaczono, że Rzym nie ugnie się „pod ultimatum czy naciskami”. Władze Włoch zadeklarowały, że rozważą zniesienie kontroli dopiero wtedy, gdy uznają, iż nie istnieje ryzyko terrorystyczne, inne zagrożenie dla bezpieczeństwa ani możliwość nowej fali migrantów kierujących się do Europy.

Kryzys w Ceucie źródłem napięcia

Włochy wprowadziły kontrole dla Hiszpanów 1 sierpnia. Była to reakcja na wydarzenia w Ceucie - hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Według źródeł rządowych w Hiszpanii, 30 i 31 lipca z Maroka przedostało się tam około 72 tys. osób. Około 70 tys. z nich zawrócono do Maroka.

Madryt podkreśla, że żaden z migrantów, którzy dotarli do Ceuty, nie mógł przedostać się na kontynent europejski i faktycznie tego nie zrobił. Między Ceutą a Europą obowiązują kontrole graniczne oraz regulacje inne niż te przewidziane przez układ z Schengen.

Hiszpański rząd przypomniał także, że nigdy nie wprowadził analogicznych kontroli wobec Włochów, również w okresach zwiększonej presji migracyjnej. W 2023 roku Hiszpania przyjęła też część migrantów z włoskiej Lampedusy.