RMF24

W wyniku gwałtownego pożaru w pobliżu wybrzeża Costa Brava w Katalonii dziesięć miejscowości zostało objętych kwarantanną. Ewakuowano 150 osób, w tym dzieci z letniego obozu. Z żywiołem walczy ponad 200 strażaków, a władze proszą wojsko o wsparcie.

Ogień pojawił się w piątek w okolicach miejscowości La Bisbal d'Emporda, niedaleko Girony, około 20 kilometrów od wybrzeża Morza Śródziemnego. Silny wiatr szybko rozprzestrzeniał płomienie, a gęsta chmura dymu zmusiła służby do ewakuacji 150 osób, w tym 70 dzieci przebywających na letnim obozie.

Władze zdecydowały o objęciu kwarantanną dziesięciu miejscowości – nie można ich opuszczać ani do nich wjeżdżać. Ponad 12 tysięcy mieszkańców i turystów zostało objętych obostrzeniami.

Z ogniem walczy ponad 200 strażaków, wspieranych przez 11 jednostek lotniczych zrzucających wodę na płonące lasy. Władze poprosiły o wsparcie wojsko (UME), a mieszkańcy regionu otrzymali alerty na telefony komórkowe z zaleceniem pozostania w domach.

Zamknięte drogi i apele władz

Pożar spowodował zamknięcie kilku dróg, w tym ważnej trasy C-66. Władze apelują do mieszkańców Barcelony i okolic o unikanie podróży do regionu Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany, by nie utrudniać akcji ratunkowej.

Strażacy ostrzegają, że mamy do czynienia z tzw. pożarem szóstej generacji – o bardzo szybkim tempie rozprzestrzeniania się, dużej sile niszczącej i nieprzewidywalnym zachowaniu. Zjawisko to potęguje powstawanie tzw. pirokumulusów, czyli chmur dymu widocznych z dużej odległości.

Jak poinformowała ministra spraw wewnętrznych Katalonii Nuria Parlon, pożar strawił już 1280 hektarów. Policja katalońska zatrzymała mężczyznę podejrzanego o wywołanie pożaru.

Według hiszpańskiego MSW, od początku roku w kraju odnotowano ponad 8 tysięcy pożarów. W ich wyniku zginęło osiem osób, a 86 zostało rannych.