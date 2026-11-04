Historyczny zwrot w USA. Abdul El-Sayed pierwszym muzułmaninem w Senacie

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Reprezentant Partii Demokratycznej w Michigan 42-letni Abdul El-Sayed pokonał republikanina Mike’a Rogersa w jednym z najbardziej zaciętych wyścigów senackich w kraju. El-Sayed będzie pierwszym muzułmaninem w amerykańskim Senacie.

Michigan, udało się! - powiedział El-Sayed w powyborczym wystąpieniu w Detroit. Jestem niezmiernie dumny i zaszczycony, że mogę tu stanąć jako wasz senator elekt z wielkiego stanu Michigan - dodał.

42-letni El-Sayed jest lekarzem epidemiologiem, synem egipskich imigrantów. Zmobilizował wyborców obietnicami dotyczącymi m.in. powszechnej opieki zdrowotnej. Należy do lewego skrzydła Partii Demokratycznej.

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Fala islamofobii podsycana m.in. przez Trumpa

El-Sayed nie miał łatwej drogi do zwycięstwa. Musiał zmierzyć się nie tylko z ostrą kampanią rywala, ale także z falą islamofobii podsycaną przez prezydenta Donalda Trumpa i jego zwolenników.

Dodatkowym wyzwaniem była niespodziewana dezercja Haley Stevens, jego rywalki z prawyborów, która w ostatniej chwili poparła Rogersa.

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Kampania pełna emocji i kontrowersji

MIke Rogers, zdj. ARI SAPERSTEIN / PAP/EPA

Wyścig o fotel senatora z Michigan był jednym z najostrzejszych w tegorocznych wyborach. El-Sayed, znany z progresywnych poglądów i współpracy z takimi politykami jak Bernie Sanders czy Alexandria Ocasio-Cortez, nie unikał trudnych tematów. Jego krytyka polityki Izraela oraz hasła o ograniczeniu wpływu wielkich pieniędzy na politykę wywoływały gorące dyskusje zarówno wśród wyborców, jak i w mediach.

Republikanie, wspierani przez środowiska proizraelskie, próbowali wykorzystać te wypowiedzi przeciwko El-Sayedowi. Wielokrotnie sugerowali jego rzekome powiązania z organizacjami islamskimi. Sam kandydat stanowczo temu zaprzeczał, podkreślając swoje oddanie amerykańskim wartościom.

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„Mike, ciesz się emeryturą”

W wieczór wyborczy El-Sayed nie krył emocji. Dziękując swoim zwolennikom, podkreślał, że Michigan wybrało nadzieję zamiast nienawiści. Kocham Amerykę – mówił, odnosząc się do licznych ataków na swoją religię i pochodzenie. W ostrych słowach pożegnał swojego rywala: „Mike, ciesz się emeryturą. Wybrałeś nienawiść, a Michigan wybrało nadzieję. Obyśmy nigdy więcej nie musieli oglądać takich jak ty w naszym stanie”.

El-Sayed zapowiedział, że jako senator będzie walczył o wycofanie wielkich pieniędzy z polityki, poprawę sytuacji ekonomicznej mieszkańców oraz wprowadzenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Nowy senator z Michigan mieszka w Ann Arbor wraz z żoną, dr Sarah Jukaku, psychiatrą, oraz dwiema córkami – Emmalee i Serene. Para poznała się podczas studiów na Uniwersytecie Michigan. El-Sayed wielokrotnie podkreślał, jak ważne są dla niego rodzina i wartości wyniesione z domu.