Historyczny wynik w Bułgarii. Exit poll wskazuje na zwycięstwo prorosyjskiej Jotowej

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Iliana Jotowa wygrała wybory prezydenckie w Bułgarii – wynika z sondaży exit poll. Dotychczasowa prezydent pokonała w drugiej turze głosowania byłego premiera Andreja Giurowa. Jeśli wyniki sondażowe się potwierdzą, zostanie pierwszą kobietą w historii Bułgarii wybraną na najwyższy urząd w państwie.

Wybory prezydenckie w Bułgarii. Wyniki pierwszej tury

Lokale wyborcze w Bułgarii otwarto w niedzielę o godz. 7 czasu lokalnego. Głosowanie zakończyło się o godz. 20, czyli o godz. 19 czasu polskiego. W drugiej turze o prezydenturę rywalizowali urzędująca głowa państwa Iliana Jotowa oraz były szef rządu Andrej Giurow.

W pierwszej turze wyborów, przeprowadzonej 25 października, Jotowa uzyskała 34,7 proc. poparcia. Jej główny rywal zdobył niewiele mniej - 31,9 proc. głosów.

Kandydaturę Jotowej poparła partia Postępowa Bułgaria (PB), związana z premierem Rumenem Radewem, a także socjaliści. W kampanii polityk zapowiadała kontynuację dotychczasowego kierunku polityki - opowiadała się za utrzymaniem europejskiej orientacji kraju, ale jednocześnie za poprawą stosunków z Moskwą i zniesieniem sankcji nałożonych na Rosję.

Andrej Giurow otrzymał natomiast wsparcie opozycyjnego, proeuropejskiego ugrupowania Kontynuujemy Zmiany – Demokratyczna Bułgaria (PP-DB). Ekonomista i były wiceprezes banku centralnego, który na początku 2026 roku kierował rządem tymczasowym, opowiadał się za zacieśnianiem współpracy z NATO oraz dalszym wspieraniem Ukrainy.

Zmiana na stanowisku prezydenta Bułgarii

Do zmiany na stanowisku głowy państwa doszło w styczniu. Rumen Radew, który sprawował urząd od 2017 roku, zrezygnował z prezydentury, by zaangażować się w wybory parlamentarne i podjąć próbę zakończenia trwającego w kraju kryzysu politycznego.

Obowiązki prezydenta przejęła wówczas Iliana Jotowa, pełniąca wcześniej funkcję wiceprezydent. Tym samym została pierwszą kobietą w historii Bułgarii na stanowisku głowy państwa.

Prezydentura w Bułgarii ma przede wszystkim charakter reprezentacyjny, choć urząd wiąże się również z określonymi uprawnieniami konstytucyjnymi.