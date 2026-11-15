Historyczny wyczyn rakiety Starship. „To przełomowy moment”

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Rakieta Starship pierwszy raz w historii wylądowała przechwycona przez robotyczne ramiona wieży startowej - ogłosiła firma SpaceX. To przełomowy moment w rozwoju tego pojazdu, który jest kluczowy dla przyszłych podróży na Księżyc - zaznaczyła agencja AP.

Starship powrócił w sobotę na Ziemię, dokładnie w to samo miejsce, z którego 22 godziny wcześniej rozpoczął swoją podróż, czyli do bazy Starbase w Teksasie.

Z powodu eksplozji pierwszego stopnia rakiety (boostera) krótko po piątkowym starcie, firmie nie udało się zrealizować założonego celu, jakim było podwójne przechwycenie - zaznaczyła AP.

Miasto na Marsie?

Przedstawiciele SpaceX stwierdzili, że lądowanie dowodzi pełnej możliwości wielokrotnego wykorzystania systemu Starship, który ma służyć do podróży na Księżyc i Marsa. Choć piątkowa próba odzyskania boostera zakończyła się niepowodzeniem, firma ma już na koncie trzy udane przechwycenia tego elementu, co potwierdza skuteczność przyjętej techniki - zauważyła AP.

Agencja przypomniała, że właściciel firmy, Elon Musk, planuje wysłanie floty statków Starship, aby zbudować miasto na Marsie.

Kosmiczna rewolucja: SpaceX spróbuje dokonać niemożliwego podczas 15. lotu Starshipa Już dziś w nocy czasu polskiego firma Space X zamierza przeprowadzić 15., przełomowy lot testowy systemu rakietowego Starship. Jeśli misja się powiedzie, będzie miała znaczenie historyczne, bowiem po raz pierwszy planowany jest w pełni orbitalny…

Najpotężniejsza rakieta na świecie

Największa i najpotężniejsza rakieta na świecie – o wysokości 124 metrów – wystartowała późnym piątkowym popołudniem z bazy SpaceX położonej w pobliżu granicy amerykańsko-meksykańskiej.

Podczas lotu uwolniono 26 zaawansowanych satelitów Starlink. Starship kontynuował lot wokół Ziemi na wysokości 265 kilometrów, przesyłając na żywo obraz samego statku oraz planety za pośrednictwem systemu Starlink. Statek okrążył Ziemię 14 razy.

Był to 15. lot pełnowymiarowego systemu Starship przeprowadzony przez SpaceX od 2023 roku i dopiero drugi lot, w którym osiągnięto orbitę. Firma poinformowała, że wszystkie elementy statku kosmicznego, w tym kluczowa osłona termiczna, działały prawidłowo.