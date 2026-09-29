Historyczny przełom w Maroku. Kobieta po raz pierwszy w historii przejmuje władzę

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Król Maroka Mohammed VI mianował premierem Fatimę Ezzahrę El Mansouri - liderkę centrowej Partii Autentyczności i Nowoczesności (PAM), która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 23 września. To przełomowa decyzja. El Mansouri będzie pierwszą kobietą piastującą ten urząd w historii Maroka, drugą kobietą na takim stanowisku w świecie arabskim.

Fatima Ezzahra El Mansouri ma zaledwie kilka dni na sformowanie rządu przed zaplanowanym na 9 października wznowieniem prac parlamentu. Nie dysponuje samodzielną większością - musi znaleźć partnerów koalicyjnych.

Według cytowanego przez dziennik „Le Monde” politologa Mustafy Sehimiego, nominacja kobiety na stanowisko szefowej rządu ma przełomowy charakter. Przypomina powołanie w 2023 r. Samiry Sitail na stanowisko ambasadora Maroka we Francji, również pierwszej kobiety na tej funkcji.

Stacja BBC podkreśliła, że El Mansouri zostanie drugą kobietą na takim stanowisku w świecie arabskim po Tunezyjce, Najli Bouden.

Dziennik zwraca również uwagę, że 50-letnia El Mansouri należy do najmłodszych szefów rządu w historii Maroka.

Związki z Marrakeszem

Wcześniej polityczka jako pierwsza kobieta stanęła na czele liczącego ponad 500 tys. mieszkańców miasta - Marrakeszu. Od 2021 r. pełniła funkcję ministra ds. zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki, a od 2024 r. należy do ścisłego kierownictwa PAM, której jest współprzewodniczącą.

Jak przypomina „Le Monde”, El Mansouri wywodzi się z zamożnego środowiska, blisko związanego z elitami władzy. Rodzinne więzy łączą ją z Thamim El Glaouim, paszą Marrakeszu i jednym z najpotężniejszych ludzi w Maroku w okresie francuskiego protektoratu w latach 1912-1956. Jej ojciec był ambasadorem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kraju utrzymującym bliskie relacje z marokańską monarchią.

Wybory w Maroku

W wyborach parlamentarnych PAM zdobyła 97 mandatów w liczącym 395 miejsc parlamencie. Na kolejnych miejscach znalazły się centrowe ugrupowanie Narodowe Zgromadzenie Niezależnych (RNI) z 66 mandatami, partia Istiqlal z 65 oraz Islamska Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (PJD) z 54. Partie lewicowe, takie jak USFP, PPS i FGD, zdobyły odpowiednio 26, 19 i 8 mandatów.

PAM została założona w 2008 roku przez doradcę króla Mohammeda VI i od tego czasu pozycjonuje się jako przeciwwaga dla PJD, opowiadając się za modernizacją społeczną i świeckim państwem.