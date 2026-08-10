Historyczny powrót. To połączenie kolejowe wznowiono po prawie czterech dekadach

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To historyczny moment dla miłośników kolei i wszystkich podróżujących między Skandynawią a Finlandią. Po niemal czterech dekadach przerwy na stację w szwedzkiej Haparandzie wjechał pierwszy od lat pociąg osobowy z fińskiego Oulu. Nowe połączenie ma nie tylko symboliczne, ale i strategiczne znaczenie – umożliwia bowiem podróż z przesiadkami między Sztokholmem a Helsinkami.

Pierwszy kurs na trasie Oulu–Haparanda trwał godzinę i czterdzieści minut. Pociąg dotarł do celu z 15-minutowym opóźnieniem, które – jak informuje przewoźnik – było spowodowane pracami modernizacyjnymi na torach. Obsługę połączenia zapewnia fiński narodowy operator VR.

Wznowienie ruchu kolejowego między Szwecją a Finlandią stało się możliwe dzięki dotacjom z budżetu Finlandii oraz ścisłej współpracy lokalnych samorządów po obu stronach granicy. Inwestycja wymagała nie tylko elektryfikacji części linii, ale także budowy po stronie szwedzkiej torów o szerokości 1524 mm – takiej, jaką stosuje się w Finlandii.

Odtąd będzie można znacznie łatwiej przemieszczać się między miastami uniwersyteckimi Oulu i Lulea. Nietrudno będzie też kontynuować podróż do Helsinek – podkreśla Juho Hannukainen z VR, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Szynobusy na tej trasie zniknęły pod koniec lat '80

Ostatni raz pociągi pasażerskie kursowały na tej trasie w 1988 roku. Wówczas były to niewielkie szynobusy, które z czasem zostały wycofane z powodu niskiego zainteresowania i wysokich kosztów utrzymania.

Dziś, w dobie rosnącej popularności transportu kolejowego i dążenia do ekologicznych rozwiązań, powrót tej linii wpisuje się w szerszy trend rozwoju połączeń międzynarodowych.

Nowe połączenie to nie tylko ułatwienie dla mieszkańców regionu, ale także szansa na rozwój turystyki i współpracy gospodarczej między północną Szwecją a Finlandią.