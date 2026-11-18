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Rdzenne plemię Awa, żyjące w głębokiej izolacji w brazylijskiej Amazonii, po raz pierwszy od dekad nawiązało kontakt z zespołem rządowym. Plemię poprosiło władze o jedzenie. Pokazuje to, jak dramatyczna jest sytuacja rdzennych społeczności, których przetrwaniu coraz mocniej zagraża nielegalny wyrąb lasów i ekspansja rolnictwa.

W stanie Maranhao na północnym wschodzie Brazylii doszło do wydarzenia, które już określane jest mianem historycznego. Około 20 członków plemienia Awa, znanego z życia w dobrowolnej izolacji, pojawiło się przy rządowym posterunku, prosząc o jedzenie. Jak relacjonuje brytyjska organizacja Survival International, Awa zabrali ze sobą bataty i wrócili do swojego lasu. To pierwszy taki kontakt od wielu lat – podkreślają obrońcy praw ludności rdzennej.

Awa to społeczność łowców-zbieraczy, która unika kontaktu ze światem zewnętrznym, choć doskonale zdaje sobie sprawę z jego istnienia. Ich decyzja o wyjściu z lasu i prośbie o jedzenie to sygnał alarmowy – ich terytorium jest coraz bardziej zagrożone przez nielegalnych drwali, myśliwych i hodowców bydła.

Jesteśmy blisko punktu krytycznego. Potem nie będzie już odwrotu Najnowsze badania opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma „Nature” nie pozostawiają złudzeń – Amazonia, nazywana zielonymi płucami Ziemi, stoi na krawędzi katastrofy. Wycinka lasów i postępujące ocieplenie klimatu mogą już w latach 40. XXI…

Coraz większa presja na terytorium Awa

W ostatnich latach terytorium Awa, znane jako Arariboia, jest systematycznie najeżdżane przez przestępców wycinających las, myśliwych i rolników. Caroline Pearce, dyrektorka Survival International, nie kryje niepokoju: „Intruzi wkraczają na ich ziemie ze wszystkich stron, spychając Awa na coraz mniejszy obszar puszczy, otoczony zniszczeniem”.

O dramatycznej sytuacji mówią także przedstawiciele sąsiedniego ludu Guajajara, którzy od lat walczą o ochronę lasu jako tzw. Strażnicy Lasu. Wielu z nich straciło życie, próbując powstrzymać nielegalnych drwali i hodowców bydła. Zmiany klimatu, pożary, wylesianie i zawłaszczanie ziemi mają bezpośredni wpływ na życie Awa, które opiera się na polowaniu i zbieractwie – podkreślają Strażnicy Lasu.

„Musimy działać natychmiast”

Brazylijska agencja ds. ludności rdzennej Funai uruchomiła specjalny protokół dotyczący kontaktów z izolowanymi plemionami, mający na celu ograniczenie zagrożeń zdrowotnych. Jednocześnie podkreśla, że rząd nie dąży do nawiązywania kontaktu z grupami, które wybrały życie w izolacji.

Organizacje broniące praw ludności rdzennej apelują o natychmiastowe działania władz.

To niepokojący sygnał, jak ciągła inwazja na lasy nienawiązujących kontaktu ludów stawia je w realnym niebezpieczeństwie – mówi Caroline Pearce.

Survival International przypomina, że aż 95 procent izolowanych plemion świata żyje w Amazonii, z czego 124 w samej Brazylii.

COAPIMA, organizacja zrzeszająca ludy rdzenne stanu Maranhao, podkreśla, jak ważne jest poszanowanie autonomii i praw terytorialnych takich społeczności. Musimy działać natychmiast, by chronić życie, zdrowie i godność Awa oraz innych rdzennych ludów Amazonii – apelują Strażnicy Lasu.