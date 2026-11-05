Historyczna decyzja w USA. Gubernator chce oszczędzić życie 548 skazanych na karę śmierci

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Gubernator Kalifornii Gavin Newsom poinformował w czwartek, że podjął decyzję o oszczędzeniu życia wszystkim 548 więźniom skazanym w tym stanie na karę śmierci. Demokratyczny polityk niedługo kończy kadencję i może ubiegać się o prezydenturę w 2028 roku.

„Zabijanie usankcjonowane przez państwo umniejsza każdego z nas”

Newsom zamienił wszystkie wyroki śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Gubernator oświadczył, że podjął tę decyzję, ponieważ uważa karę śmierci za moralnie niedopuszczalną.

To największa w historii współczesnych Stanów Zjednoczonych grupowa zamiana wyroków śmierci na inne kary – podkreślił „New York Times”.

„Zabijanie usankcjonowane przez państwo jest niezgodne z wartościami Kalifornii, podważa fundamenty naszego systemu prawnego i umniejsza każdego z nas” – napisał demokrata w liście otwartym do mieszkańców Kalifornii.

Dlaczego decyzja gubernatora ma szczególne znaczenie?

„NYT” zaznaczył, że Newsom nie jest pierwszym politykiem, który podjął podobną decyzję. Gazeta zwróciła też uwagę, że w Kalifornii nie wykonano żadnej egzekucji od 20 lat. Nie zanosiło się również na to, by w najbliższym czasie miało dojść do wznowienia wykonywania kary śmierci.

Jednak ze względu na dużą skalę decyzja Newsoma ma szczególne znaczenie. Kalifornia ma więcej więźniów oczekujących na wykonanie wyroku śmierci niż jakikolwiek inny stan, a posunięcie gubernatora oznacza anulowanie około jednej czwartej wszystkich wyroków śmierci wydanych w całych Stanach Zjednoczonych – zauważył dziennik.

Newsom ogłosił tę decyzję dwa miesiące przed zakończeniem swojej kadencji. Polityk rozważa ubieganie się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ten krok może uczynić go bardziej atrakcyjnym kandydatem w oczach liberalnych wyborców podczas prawyborów Partii Demokratycznej, ale prawdopodobnie narazi go na krytykę i ataki ze strony przeciwników w wyborach powszechnych – zauważył „NYT”.

W większości spraw konieczne będzie zatwierdzenie sądu

Zgodnie z prawem w Kalifornii stanowy Sąd Najwyższy musi zgodzić się na złagodzenie kary wobec osób, które zostały skazane za przestępstwo więcej niż jeden raz. Oznacza to, że sąd będzie musiał zatwierdzić około 70 proc. z tych zmian wyroków – podała agencja AP, powołując się na biuro gubernatora.