Siostra Nathalie Becquart, ksawerianka z Francji otrzymała papieską nominację na podsekretarza Synodu Biskupów. To historyczna decyzja papieża – po raz pierwszy kobieta będzie miała prawo do glosowania na synodzie.

Zdjęcie ilustracyjne / VATICAN MEDIA / PAP/EPA

Zakonnica jest dyrektorką krajowej Służby ds. Ewangelizacji młodych i powołań Konferencji Episkopatu Francji.

Podsekretarzem Synodu Biskupów został także ojciec Luis Marín de San Martín, asystent generalny w Zakonie Augustianów.



Wielokrotnie w dyskusjach wokół synodów zwracano uwagę na to, że wśród głosujących w ich trakcie nie ma kobiet. Występują one na nich w roli ekspertek i audytorek.



Siostra Becquart uczestniczyła w przygotowaniach do synodu na temat młodzieży w 2016 roku, a trzy lata później została wyznaczona przez papieża jako konsultorka Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.