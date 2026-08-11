Historyczna decyzja. Oto pierwszy arabski kraj bez kary śmierci

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Libański parlament przegłosował zniesienie kary śmierci, wprowadzając w jej miejsce dożywotnie więzienie i ciężkie roboty. To pierwszy taki przypadek w świecie arabskim, gdzie kara główna wciąż obowiązuje w większości państw. Decyzja spotkała się z uznaniem ze strony organizacji broniących praw człowieka. Według Amnesty International w 2025 r. w krajach arabskich stracono co najmniej 467 osób.

Minister sprawiedliwości Adel Nassar nie krył dumy z decyzji parlamentarzystów. Liban odzyskuje dzisiaj swoją pionierską rolę obrońcy praw człowieka w regionie – podkreślił, nazywając decyzję historyczną.

Za zniesieniem kary śmierci opowiedziała się większość z 128 deputowanych. Przeciwko byli jedynie przedstawiciele politycznego skrzydła organizacji Hezbollah. Warto przypomnieć, że od 2004 roku w Libanie obowiązywało już faktyczne moratorium na wykonywanie wyroków śmierci, jednak sądy wciąż orzekały takie kary, które później zawieszano lub łagodzono.

„Okrutna i ostateczna” kara

Organizacje międzynarodowe od lat apelowały o zniesienie kary śmierci w krajach arabskich. Ramzi Kaiss z Human Rights Watch zwraca uwagę na jej kontrowersyjny charakter. Kara śmierci jest wyjątkowa ze względu na okrucieństwo i ostateczność, jest też obciążona arbitralnością, uprzedzeniami i pomyłkami – powiedział agencji AP.

Według raportu Amnesty International, w 2025 roku na świecie stracono co najmniej 2707 osób. Najwięcej egzekucji przeprowadzono w Chinach, Iranie i Arabii Saudyjskiej. W regionie arabskim kara śmierci była wykonywana również m.in. w Jemenie, Egipcie, Somalii, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Iraku. Amnesty podkreśla jednak, że rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa.

Spośród 22 państw Ligi Państw Arabskich, karę śmierci w praktyce zniesiono dotąd jedynie w Algierii, Maroku, Tunezji i Mauretanii, a prawnie także w Dżibuti.

Libański parlament rozważa obecnie także projekt największej amnestii od czasu zakończenia wojny domowej w 1990 roku. Decyzja o zniesieniu kary śmierci może być więc początkiem głębszych reform w systemie prawnym tego kraju.

Gratulacje z Europy

Libanowi pogratulowała szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas.

Ta przełomowa ustawa stanowi istotny krok naprzód w dziedzinie praw człowieka w tym kraju - podkreśliła wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych w wydanym we wtorek oświadczeniu.

Jak zaznaczyła, zniesienie kary śmierci za wszystkie przestępstwa i z mocą wsteczną jest ważnym osiągnięciem i świadczy o zaangażowaniu Libanu w poszanowanie, ochronę i realizację prawa do życia.

Jako pierwszy kraj w regionie, który zniósł karę śmierci, Liban stanowi dobitny przykład dla innych krajów Bliskiego Wschodu i innych regionów. Wzmacnia wyraźny światowy trend (...) i rosnące międzynarodowe poparcie dla zniesienia kary śmierci na całym świecie - oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji.

UE wzywa wszystkie kraje, które nadal stosują karę śmierci, do jej zniesienia, a w oczekiwaniu na jej zniesienie – do utrzymania lub wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci jako pierwszego kroku - dodała Kallas. Zaapelowała też do tych, którzy rozważają ponowne wprowadzenie kary śmierci, o powstrzymanie się od tego.