Hezbollah wydał komunikat. „Porozumienie między Izraelem a Libanem nieważne”

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Przywódca Hezbollahu oświadczył, że porozumienie ramowe między Izraelem a Libanem jest nieważne i musi zostać zastąpione memorandum między Iranem a USA. Poinformowała o tym agencja Reutera. Sekretarz generalny Hezbollahu oświadczył, że ugrupowanie będzie wywierać presję, dopóki Izrael nie wycofa się z Libanu.

Hezbollah neguje porozumienie ramowe. „Jest upokorzeniem”

Przywódca Hezbollahu Naim Kassem oświadczył dzisiaj, że podpisane w Waszyngtonie porozumienie ramowe między Izraelem a Libanem jest „nieważne”. Dodał, że jest ono „upokorzeniem” i zrzeczeniem się suwerenności, i że powinno zostać zastąpione memorandum irańsko-amerykańskim.

Oświadczył także, że uzależnianie wycofania się Izraela z południowego Libanu od rozbrojenia ugrupowania stanowi przekroczenie „czerwonych linii”.

Co zakłada porozumienie ramowe podpisane w piątek?

Przedstawiciele Libanu, Izraela i USA podpisali w piątek 26 czerwca w Waszyngtonie trójstronne porozumienie ramowe, które ma wyznaczyć drogę do przyszłego porozumienia pokojowego. Dokument podpisano po kolejnej, czterodniowej rundzie negocjacji między stronami w Waszyngtonie, w których Amerykanie odgrywali rolę mediatora.

„Podpisanie porozumienia, to ważny przełom dyplomatyczny, ale nie wiadomo, w jakim zakresie jego postanowienia uda się zrealizować, dopóki Hezbollah dysponuje uzbrojonymi siłami i odgrywa istotną rolę polityczną w Libanie” - napisał portal Axios.

Według Axios podpisany w piątek dokument określa działania, które strony mają podjąć na miejscu. Jednym z nich jest uruchomienie dwóch projektów pilotażowych, w ramach których armia izraelska wycofa się z niewielkich obszarów na południu Libanu, które obecnie zajmuje, a na ich miejscu zostanie rozmieszczona armia libańska.

Jak poinformowali przedstawiciele władz USA i Izraela, amerykańscy oficerowie mają współpracować z armią libańską przy realizacji projektów. Ich głównym zadaniem będzie weryfikacja, czy na tych terenach nie działają bojownicy Hezbollahu.

Według dwóch izraelskich urzędników dwa obszary uwzględnione w tym projekcie leżą na północ i na południe od rzeki Litani.

„Choć wycofanie wojsk izraelskich ma objąć jedynie niewielki obszar, będzie to pierwszy tego rodzaju ruch od czasu rozszerzenia przez Izrael okupacji południowego Libanu w trakcie wojny z Iranem” - podkreślił Axios.

Prezydent Libanu Joseph Aoun ocenił w piątek, że wstępne porozumienie z USA i Izraelem to pierwszy krok w stronę odzyskania przez rząd w Bejrucie kontroli nad całym terytorium państwa.