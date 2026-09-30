Hells Angels na celowniku. Ponad tysiąc funkcjonariuszy ruszyło do akcji

RMF24

Liczne aresztowania i blisko 50 mln euro do przejęcia - to plan akcji, do której ruszyło w środę rano w Niemczech i kilku innych krajach ponad tysiąc funkcjonariuszy. Działanie wymierzone jest w sieć prania pieniędzy powiązaną z grupą motocyklową Hells Angels.

Akcja w kilku landach i innych krajach

Zgodnie z informacjami policji w Duisburgu w ramach operacji planowane są liczne aresztowania, w tym wśród wysokiej rangi członków grupy motocyklowej, i zajęcie aktywów o łącznej wartości 48,6 mln euro. Przeszukanych ma zostać ponad 100 obiektów.

Zarzuty dotyczą m.in. utworzenia organizacji przestępczej, rozbojów i prania pieniędzy. Śledztwo dotyczy również przestępstw z użyciem broni, przypadków uszkodzenia ciała i uchylania się od płacenia podatków.

Przeszukania są prowadzone w landach: Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Badenia-Wirtembergia, Berlin i Bawaria. Prócz tego służby przeszukują obiekty w Belgii, Bułgarii i Holandii.

Biznesmen i prezes klubu zastrzelony w nocy. Wyjazdy z miasta zablokowane Szokujące doniesienia z Bułgarii. W nocy z wtorku na środę zastrzelony został Ilijan Filipow, potężny biznesmen i prezes klubu piłkarskiego Botew Płowdiw.

Strzelanina w Duisburgu

Według dziennika „Bild” śledztwo w sprawie trwa już od ponad czterech lat. Punktem wyjścia była głośna strzelanina na placu Hamborner Altmarkt w Duisburgu w maju 2022 roku. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób, członkowie grup motocyklowych starli się z gangiem turecko-libańskim.

Poprzednia zakrojona na szeroką skalę akcja służb przeciwko grupie motocyklowej Hells Angels została przeprowadzona w Nadrenii Północnej-Westfalii w kwietniu. Mieszkania członków klubu w 28 miastach przeszukało wtedy 1,2 tys. funkcjonariuszy, w tym z oddziałów specjalnych. W ostatnich latach w tym kraju związkowym zdelegalizowano niektóre lokalne oddziały kluby („chaptery”) Hells Angels.