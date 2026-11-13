Hejnał mariacki zabrzmi w Niemczech. Niezwykły gest solidarności po strzelaninie w Krakowie

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W sobotę w południe w niemieckiej Hesji rozbrzmi hejnał mariacki. To wyjątkowy gest solidarności z ofiarami tragicznego ataku w Krakowie oraz wsparcia dla rannych polskich policjantów. Inicjatywa została zorganizowana przez lokalny związek strażaków, a do akcji mają się przyłączyć muzycy z wielu miast regionu.

Jutro w samo południe z wież kościelnych, ratuszowych i strażackich, a także z okien ratuszy w niemieckiej Hesji, zabrzmi tradycyjny krakowski hejnał mariacki.

Akcja ma na celu nie tylko upamiętnienie ofiar, ale także okazanie wsparcia dwóm polskim policjantom, którzy zostali ranni podczas ataku.

Wielowiekowa legenda o hejnale mariackim symbolizuje poświęcenie ludzi, którzy ryzykują własnym życiem, by chronić innych przed niebezpieczeństwem. Właśnie tak postąpili obaj polscy policjanci w minioną sobotę – podkreślił Dirk Bamberger, koordynator heskich zespołów strażackich.

Organizatorzy zachęcają wszystkie uczestniczące zespoły strażackie do nagrywania swoich występów. Z zebranych materiałów powstanie film dokumentujący solidarność muzyków strażackich z Hesji z mieszkańcami Krakowa.

Straż pożarna uosabia człowieczeństwo i solidarność. Muzyka strażacka łączy ponad granicami państw. Gdy w sobotę hejnał zabrzmi w Hesji, nasi strażaccy muzycy pokażą, jak silnie muzyka potrafi łączyć ludzi ponad granicami. Chcemy w ten sposób pokazać mieszkańcom Krakowa, że o nich myślimy – powiedział Norbert Fischer, prezes Związku Straży Pożarnych Hesji.

Tragiczne wydarzenia w Krakowie

Do dramatycznych wydarzeń doszło w minioną sobotę, gdy zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i otworzył ogień do przypadkowych ludzi.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i napastnik, który zmarł w szpitalu. W jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odkryła ciała jego rodziców i siostry.

Gest niemieckich strażaków to wyraz wsparcia i solidarności w obliczu tragedii, która wstrząsnęła Polską, ale także Europą i światem.