Hegseth odznaczył żołnierza, który udzielił mu reprymendy na cmentarzu

RMF24

Pete Hegseth zrehabilitował się za niewłaściwe zachowanie. Amerykański sekretarz wojny odznaczył starszego szeregowca Thomasa Iglesiasa tzw. medalem pochwalnym Joint Service Commendation Medal. Dzień wcześniej wojskowy upomniał delegację z Hegsethem na Cmentarzu Narodowym w Arlington.

Telewizja CNN przekazała, że przedstawiciel Pentagonu potwierdził, iż Hegseth przyjął w siedzibie resortu żołnierzy 3. Pułku Piechoty, znanego jako „The Old Guard” („Stara Gwardia”) i „z dumą wręczył starszemu szeregowemu Iglesiasowi medal Joint Service Commendation Medal za wzorowe wypełnianie obowiązków przy Grobie Nieznanego Żołnierza w dniu 11 listopada 2026 roku”.

Żołnierz nie wytrzymał

W związku z obchodzonym tego dnia w USA Dniem Weteranów delegacja rządowa z Hegsethem na czele złożyła wizytę na Cmentarzu Narodowym w Arlington.

Szef Pentagonu i towarzyszący mu goście, w tym jego żona, robili sobie zdjęcia, głośno rozmawiali i śmiali się. W pewnym momencie żołnierz pełniący wartę przed grobowcem przywołał wszystkich do porządku, donośnym głosem recytując stosowny punkt regulaminu: „wszyscy odwiedzający zobowiązani są do zachowania ciszy i okazywania szacunku przez cały czas”.

„Kochamy żołnierzy. Cenimy standardy. Dobra robota, starszy szeregowy! Działajcie dalej, patrioci” - napisał Hegseth, komentując całe zdarzenie.

We właściwy sposób przypomniał wszystkim...

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell podkreślił, że żołnierz „we właściwy i pełen szacunku sposób przypomniał wszystkim o tym, że trzeba zachować właściwą postawę”.

Przypomniał, że mauzoleum w Arlington to jedno z najważniejszych miejsc pamięci narodowej w USA. Dodał też, że od strażnika, który stoi na warcie w tym miejscu, a od 1948 r. nieprzerwanie są to żołnierze jednostki „The Old Guard”, oczekuje się, że będzie „dbać o pełną szacunku atmosferę w tym miejscu, co obejmuje również zwracanie uwagi osobom zachowującym się niestosownie”.