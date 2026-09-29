Hegseth odchudza armię. Zmiany uderzą w generałów

RMF24

Szykują się zmiany w amerykańskiej armii. Stacja Fox News przekazała, że szef Pentagonu Pete Hegseth ogłosi w środę redukcję stanowisk zarezerwowanych dla generałów i admirałów aż o 20 procent. Oznacza to podwojenie cięć etatów zapowiadanych wcześniej przez Hegsetha.

Według dokumentów i urzędników Departamentu Wojny (Obrony) Stanów Zjednoczonych, cytowanych przez Fox News, Hegseth zamierza ogłosić zmiany w przemówieniu do wojskowych w bazie piechoty morskiej w Quantico pod Waszyngtonem na temat „stanu wojska”.

Media: Hegseth ogłosi redukcji etatów dla generałów i admirałów

Zaaprobowane przez niego plany mają zostać wdrożone od przyszłego roku. Polegają na zmniejszeniu liczby stanowisk w wojsku zarezerwowanych dla generałów i oficerów flagowych. Ma to na celu odchudzenie kadry dowódczej w wojsku i podkreślenie roli żołnierzy będących bliżej pola walki.

Nowy cel redukcji etatów oznacza podwojenie ogłoszenia cięcia 10 proc. stanowisk, które Hegseth ogłosił podczas analogicznego przemówienia w 2025 r. Szef Pentagonu oznajmił wówczas szereg reform, w tym zakaz noszenia zarostu przez żołnierzy, wprowadzenie ostrzejszych standardów sprawności fizycznej oraz koniec inicjatyw promujących różnorodność.

Według doniesień „Wall Strett Journal” uczestnicy środowego spotkania w Quantico zostali wybrani przez dowódców jednostek. Jednym z warunków było spełnianie przez nich kryteriów dotyczących ich postury pod kątem odpowiedniego stosunku obwodu w pasie do ich wzrostu.