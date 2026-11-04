Hakerzy uderzyli w banki krwi we Francji

RMF24

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Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało o ataku hakerskim wymierzonym w banki krwi. Choć incydent zakłócił działanie niektórych systemów kontrolnych i chłodniczych, resort zapewnia, że krew i preparaty krwiopochodne nie ucierpiały. Ofiarą cyberprzestępców padł też tradycyjny bank - Credit Mutuel Arkea, który stracił 100 mln euro.

Resort zdrowia przekazał, że w poniedziałek doszło do cyberataku na banki krwi Francuskiego Zakładu Krwiodawstwa. Incydent wpłynął na systemy monitoringu niektórych chłodni oraz systemy kontrolne. Resort zapewnił jednak, że sytuacja jest już pod kontrolą i nie zostały uszkodzone przechowywane w bankach krwi produkty.

„Udało się utrzymać bezpieczeństwo zasobów dzięki systemom monitoringu i alarmu oraz natychmiastowemu wdrożeniu środków zapobiegawczych” – podkreśliło ministerstwo w oficjalnym komunikacie.

Miliony zamienione na kryptowaluty

Do poważnego incydentu bezpieczeństwa doszło też w sektorze finansowym. Cyberprzestępcy dzięki akcji wymierzonej w Credit Mutuel Akrea wykonali serię nieuczciwych transakcji.

„Incydent został już rozwiązany” – podał bank Credit Mutuel Arkea w oświadczeniu, podkreślając, że atak nie miał wpływu na aktywa klientów.

Po wykryciu cyberataku podjęto decyzję o „czasowym zawieszeniu niektórych transakcji, aby zabezpieczyć operacje i zapobiec wszelkim nowym nieuprawnionym ruchom”.

„Sumy dotknięte tym atakiem nie (…) zagrażają solidności i zdrowiu finansowemu grupy” – zapewniono.

Bank podał później w komunikacie, że oszacował swoje straty z tytułu cyberataku na ponad 100 mln euro.

Hakerzy „wykorzystali własne konto w Credit Mutuel Arkea, by wykonać przelewy na konta innych podmiotów bankowych”, po czym „na specjalnych platformach wymienili te pieniądze na kryptowalutę”. Nie wchodzili na konta klientów – zapewnił bank.

Credit Mutuel Arkea ma 5,8 mln klientów oraz aktywa wartości 211,5 mld euro.

Zdaniem ekspertów Francja jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych cyberatakami ze względu na atrakcyjność jej danych, ale także z powodu pewnych słabości ich ochrony.