Gwiazda koreańskiej muzyki K-pop Sowon przeprosiła za opublikowane w sieci zdjęcia, na których przytula się do manekina ubranego w strój przypominający niemiecki nazistowski mundur z czasów II wojny światowej – podała agencja Yonhap.

Zdjęcia 25-letniej członkini girlsbandu GFriend, pozującej figlarnie z "nazistowskim" manekinem, wywołały falę oburzenia w mediach społecznościowych. Krytycy przypominali w komentarzach o zbrodniach, jakich hitlerowcy dopuścili się w czasie wojny.

Przepraszamy, że nie zwróciliśmy bacznej uwagi na fakty historyczne i kwestie społeczne - przekazała w oświadczeniu reprezentująca Sowon agencja Source Music.



Sama artystka była bardzo zaskoczona, gdy zdała sobie sprawę, co znaczyło to zdjęcie, i natychmiast je skasowała - napisała agencja, dodając, że Sowon "odczuwa odpowiedzialność" i "boli ją w sercu".



Agencja zapewniła również, że materiał wideo nagrany podczas tej samej sesji zdjęciowej w kawiarni w mieście Padzu na północy Korei Płd. został odpowiednio przemontowany.



W czasie II wojny światowej Półwysep Koreański był okupowany przez sprzymierzoną z Niemcami Japonię. Seul i Tokio do dziś toczą spór o odszkodowania dla osób wykorzystywanych w tamtym okresie do pracy w japońskich fabrykach i wojskowych domach publicznych.