Co najmniej 12 osób zginęło, a 85 zostało rannych zostało rannych w wyniku starć zwolenników szyickiego duchownego Muktady as-Sadry z przeciwnikami politycznymi i służbami bezpieczeństwa w Bagdadzie. Demonstranci przypuścili szturm na budynki rządowe na terenie Zielonej Strefy. W pobliżu było słychać strzały z ostrej amunicji. W odpowiedzi na zamieszki, w całym kraju wprowadzono godzinę policyjną.

Szturm na budynek rządowy w bagdadzkiej Zielonej Strefie / AHMED JALIL / PAP/EPA

O tym, że w pobliżu bagdadzkiej Zielonej Strefy słychać było strzały z ostrej amunicji, poinformowała agencja AFP. Jej zdaniem, odpowiedzialni za strzelaninę byli zwolennicy ugrupowania Ramy Koordynacyjne, proirańskiego rywala "sadrystów", którego członkowie tworzą największy sojusz szyicki w irackim parlamencie. Ponadto, jak pisze AFP, siły bezpieczeństwa użyły pojemników z gazem łzawiącym, aby rozproszyć "sadrystów" przy wejściach do Zielonej Strefy.

Według AFP, w zamieszkach zginęło co najmniej 12 osób, a 85 zostało rannych.

Jak pisze agencja Reuters, zwolennicy as-Sadra zablokowali port w mieście Umm Kasr na południu kraju, drugi pod względem wielkości port w Iraku. Associated Press donosi z kolei, że protesty wybuchły również w południowych prowincjach, zamieszkanych w większości przez szyitów. Zwolennicy as-Sadra palili opony i blokowali drogi m.in. w bogatej w ropę prowincji Basra, a setki osób demonstrowały przed budynkiem władz lokalnych w Majsan.

Muktada as-Sadr odchodzi z polityki

Wpływowy w Iraku szyicki duchowny Muktada as-Sadr ogłosił w poniedziałek wycofanie się z polityki. Jego decyzja była reakcją na ogłoszenie przejścia na emeryturę przez ajatollaha Kadhima al-Haeriego, który wezwał swoich zwolenników do wspierania najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, a nie przedstawicieli irackiego centrum szyizmu w An-Nadżaf.

Muktada as-Sadr / KHIDER ABBAS / PAP/EPA

Agencja Associated Press zauważyła, że Muktada as-Sadr ogłaszał już w przeszłości swoje wycofywanie się z polityki. Dzisiejsza decyzja może jednak doprowadzić do jeszcze poważniejszej eskalacji napięć w Bagdadzie i całym kraju.

Krótko po ogłoszeniu przez as-Sadra "ostatecznej" decyzji o politycznej emeryturze jego zwolennicy ruszyli w kierunku rządowego pałacu.

"Służby bezpieczeństwa Iraku potwierdzają swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo rządowych instytucji, misji międzynarodowych i własności prywatnych oraz publicznych" - przekazano w oświadczeniu armii, ostrzegając protestujących przed ryzykiem "rozlewu irackiej krwi".

Jak donosi Reuters, służby bezpieczeństwa wprowadziły w całym kraju godzinę policyjną, która rozpocznie się o godz. 19 czasu lokalnego (godz. 17:00 czasu polskiego).

Najpoważniejszy od lat kryzys polityczny w Iraku

As-Sadr zdobył najwięcej mandatów w październikowych wyborach, jednak nie zdołał utworzyć rządu większościowego, co doprowadziło do jednego z najpoważniejszych od lat kryzysów politycznych w Iraku. W zeszłym miesiącu zwolennicy duchownego wdarli się do budynku parlamentu, a ich lider zażądał przeprowadzenia wcześniejszych wyborów.