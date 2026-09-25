Grupa rosyjskich samolotów nad Zatoką Fińską. Siły powietrzne Szwecji i Finlandii postawione na nogi

Piloci obu sił powietrznych namierzyli i zidentyfikowali grupę rosyjskich samolotów, w tym maszynę transportową i kilka myśliwców – dodano.
Działanie wpisuje się we współpracę Finów i Szwedów w zakresie monitorowania i ochrony przestrzeni powietrznej obu krajów.
Głębsza współpraca, która rozpoczęła się jesienią tego roku, umożliwia wspólne loty rozpoznawcze i wykorzystanie myśliwców rezerwowych w bazach innych krajów - mówi cytowany przez portal Yle pułkownik Vesa Mantyla, szef operacji Sił Powietrznych.
Według generała dywizji Jonasa Wikmana, dowódcy szwedzkich sił powietrznych, długotrwała współpraca międzynarodowa pozwoliła na bezproblemową współpracę.