Groźny wypadek na północy Francji. Pociąg się wykoleił, są ranni

RMF24

20 osób ucierpiało w wyniku wykolejenia się pociągu jadącego na trasie Rouen-Caen na północy Francji - poinformował w piątek wieczorem w mediach społecznościowych francuski minister transportu Phillipe Tabarot.

Cytowany przez agencje Reutera minister doprecyzował, że do wypadku doszło w piątek wieczorem w regionie Normandii na północy kraju. Pociąg jadący na trasie Rouen-Caen wykoleił się między Tourville a Elbeuf-Saint-Aubin.

Ze wstępnych informacji wynika, że w wypadku ucierpiało 20 osób. W sumie pociągiem pasażerskim podróżowało 180 pasażerów.

Tabarot przekazał także, że na miejscu zdarzenia pracuje 140 strażaków. Udzielają oni pomocy osobom, które podróżowały tym pociągiem. Jak dotąd nie pojawiły się informacje o ofiarach śmiertelnych wypadku. Wiadomo natomiast, że pociąg wypadł z szyn w okolicy miejscowości Cleon.

Ruch na trasie wypadku został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, aby umożliwić interwencję służb ratunkowych.