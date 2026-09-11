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Groźny wypadek na północy Francji. Pociąg się wykoleił, są ranni

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (21:48)

20 osób ucierpiało w wyniku wykolejenia się pociągu jadącego na trasie Rouen-Caen na północy Francji - poinformował w piątek wieczorem w mediach społecznościowych francuski minister transportu Phillipe Tabarot.

Groźny wypadek na północy Francji. Pociąg się wykoleił, są ranni
Wypadek kolejowy na północy Francji - zdj. poglądowe /Shutterstock

Cytowany przez agencje Reutera minister doprecyzował, że do wypadku doszło w piątek wieczorem w regionie Normandii na północy kraju. Pociąg jadący na trasie Rouen-Caen wykoleił się między Tourville a Elbeuf-Saint-Aubin.  

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Ze wstępnych informacji wynika, że w wypadku ucierpiało 20 osób. W sumie pociągiem pasażerskim podróżowało 180 pasażerów. 

Tabarot przekazał także, że na miejscu zdarzenia pracuje 140 strażaków. Udzielają oni pomocy osobom, które podróżowały tym pociągiem. Jak dotąd nie pojawiły się informacje o ofiarach śmiertelnych wypadku. Wiadomo natomiast, że pociąg wypadł z szyn w okolicy miejscowości Cleon. 

Ruch na trasie wypadku został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, aby umożliwić interwencję służb ratunkowych.


Źródło: RMF24
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