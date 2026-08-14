Groźny pożar w chorwackiej perełce. Mieszkańcy i turyści ewakuowani

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Groźny pożar wybuchł w czwartek wieczorem w miejscowości Lokva Rogoznica w Chorwacji. To okolica popularna wśród turystów. Ogień szybko się rozprzestrzeniał - silny wiatr pchał go w kierunku kilkutysięcznego Omiša. W nocy płomienie dotarły zaledwie 50 metrów od centrum miasta - piszą chorwackie media.

Jak relacjonuje portal dnevnik.hr, sytuacja była bardzo poważna. Ogień objął m.in. miejskie zabudowania, a strażacy polewali wodą dachy domów, chroniąc je przed płomieniami. Spłonęły duże stalowe konstrukcje zabezpieczające domy przed spadającymi skałami. W niektórych częściach Omiša doszło do przerw w dostawie prądu.

W związku z zagrożeniem rozpoczęto ewakuację mieszkańców i turystów. Część osób z Lokvy Rogoznicy wyjechała do Omiša, gdzie przygotowano halę sportową dla tych, którzy nie mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów i apartamentów. W regionie pojawił się też okręt marynarki wojennej, gotów do wsparcia ewakuacji.

Według głównego komendanta straży pożarnej Slavka Tucakovicia, którego cytuje dnevnik.hr, 19 osób zostało rannych, w tym około 10 poważniej. Poszkodowani zostali przewiezieni do Splitu.

W nocnej akcji uczestniczyło 286 strażaków wyposażonych w 93 pojazdy. Rano udało się zatrzymać pożar w rejonie Omiša. W Lokvie Rogoznicy i Mimicach nie było już otwartego ognia, choć utrzymywało się zadymienie. Ogień nadal był aktywny na północno-zachodnim zboczu, ale jego skala była znacznie mniejsza.

Pożar spowodował również poważne utrudnienia komunikacyjne. Zamknięto odcinek Jadranskiej magistrali między Stanići a Medići, a kierowców kierowano na autostradę A1. Do walki z ogniem skierowano także samoloty Canadair. Początkowo pomagały w rejonie Omiša, jednak później zostały przerzucone na Pelješac, gdzie sytuacja była trudniejsza – pisze dnevnik.hr.

Upały i susza, które naukowcy wiążą ze zmianami klimatu, stworzyły tego lata idealne warunki do powstawania pożarów w całej Europie, szczególnie we Francji, Hiszpanii i Grecji – pisze Reuters. Bałkany również doświadczyły kilku fal upałów.