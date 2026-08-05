Groźne bakterie w wodzie i jedzeniu. 621 przypadków ostrej infekcji biegunkowej

Służby medyczne Mołdawii poinformowały o 621 potwierdzonych przypadkach ostrych infekcji biegunkowych w okresie od 27 lipca do 2 sierpnia. Dane te przekazało mołdawskie ministerstwo zdrowia, powołując się na Narodową Agencję Zdrowia Publicznego (ANSP). W porównaniu z poprzednimi tygodniami, liczba zachorowań wzrosła aż o 20 procent.

Dzieci najbardziej narażone

Większość przypadków, ponad 61 procent, dotyczy dzieci. To właśnie najmłodsi mieszkańcy Mołdawii są najbardziej narażeni na tego typu infekcje. Ministerstwo zdrowia podkreśla, że sytuacja wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy ryzyko zakażenia wzrasta.

Największą liczbę zachorowań odnotowano w Kiszyniowie, stolicy kraju, a także w rejonie Soldanesti oraz w Bielcach. To właśnie te obszary są obecnie najbardziej dotknięte falą infekcji biegunkowych.

Przyczyny infekcji – przecinkowce i skażona woda

Według mołdawskich służb medycznych, główną przyczyną ostrych zachorowań biegunkowych są przecinkowce, w tym przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae). Bakterie te są gram-ujemne i mogą prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, zwłaszcza u dzieci i osób z obniżoną odpornością.

Do zakażenia przecinkowcami dochodzi najczęściej poprzez spożycie zanieczyszczonej wody lub skażonego jedzenia. W niektórych przypadkach infekcja może być przenoszona także poprzez kontakt z osobą chorą lub nosicielem bakterii.

Apel o ostrożność

Służby zdrowia apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w zakresie higieny i spożywania wyłącznie bezpiecznej, przegotowanej wody oraz odpowiednio przygotowanej żywności. Władze monitorują sytuację i podejmują działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się infekcji.

Sytuacja jest dynamiczna, a służby medyczne na bieżąco analizują dane dotyczące nowych przypadków. Wzrost zachorowań na ostre infekcje biegunkowe w Mołdawii budzi niepokój, zwłaszcza ze względu na dużą liczbę dzieci wśród zakażonych.