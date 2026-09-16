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Groza na pokładzie Boeinga 737. Samolot zaczął się rozpadać w trakcie lotu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 września (10:37)

Chwile grozy na pokładzie samolotu irańskich linii Sepehran Airlines. Maszyna zaczęła dosłownie rozpadać się w powietrzu, a przerażeni podróżni wpadli w panikę. Na szczęście pilot wykazał się zimną krwią i bezpiecznie sprowadził samolot na ziemię.

Groza na pokładzie Boeinga 737. Samolot zaczął się rozpadać w trakcie lotu
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Koszmarne chwile przeżyli w poniedziałek pasażerowie Boeinga 737 lecącego z Meszhed do Kermanszah. Według lokalnych mediów, tuż po starcie z lotniska doszło do pęknięcia jednej z opon. To zdarzenie miało poważne konsekwencje – uszkodzeniu uległ jeden z silników, co wywołało silne wibracje całej maszyny. 

Wstrząsy były tak intensywne, że wnętrze samolotu zaczęło się rozpadać. 

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać odpadające panele sufitowe oraz elementy zabudowy kabiny pasażerskiej. 

W tle słychać krzyki i płacz pasażerów, którzy w panice trzymali się foteli.

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Na szczęście, mimo dramatycznych okoliczności, pilot zdołał zapanować nad maszyną i bezpiecznie wylądował. Nikt nie odniósł obrażeń. 

Linie lotnicze Sepehran Airlines w oficjalnym komunikacie zapewniły, że wszyscy pasażerowie są cali i zdrowi. 

Na razie nie wiadomo, czy do awarii przyczyniły się błędy techniczne, czy też inne czynniki. W sprawie zapowiedziano wszczęcie śledztwa. 


Źródło: RMF24
Tagi: Iran samolot
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